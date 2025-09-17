La prevendita. Biglietti disponibili. Ecco dove i tifosi possono acquistarli

E’ attiva la vendita dei biglietti per il derby. Di seguito i settori disponibili e le relative tariffe. Tribuna d’Onore: 70 euro. Tribuna Centrale: 45 euro, ridotto 35. Tribuna Laterale: 25 euro, ridotto18. Curva: 15 euro, ridotto 8. Settore Ospiti: 15 euro, ridotto. Per i bambini minori di 5 anni ingresso gratuito. I biglietti per la curva Lorenzo Guasparri e la tribuna Danilo Nannini saranno acquistabili fino alla fine dell’evento, on line sul sito Etes.it; alla tabaccheria Il Chiasso Largo, martedì, dalle 15 alle 19; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 19, sabato mattina dalle 9,30 alle 13; al Siena Club Fedelissimi, giovedì e venerdì dalle 21,30 alle 24 e sabato dalle 10 alle 13,30; al sottopassaggio La Lizza, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 12. I residenti a Poggibonsi potranno acquistare il tagliando solo per il settore ospiti fino alle 19 di venerdì, previa esibizione di un documento di identità: è stato abilitato il punto Disco Shop di Poggibonsi, Largo Campidoglio 19. Non sarà possibile acquistare il biglietto online. L’invito, a tutti i sostenitori del Poggibonsi, è pertanto ad acquistare il biglietto entro i termini stabiliti visto che non potranno comprare il biglietto il giorno della partita in nessun punto vendita.