La prevendita continua anche domani. Morgagni, virtualmente occupati già 2.184 posti
Nel totale sono compresi i 551 ospiti (per loro c’è ancora posto) e i 561 abbonati di fede biancorossa
Ancora numeri importanti a riguardo della prevendita del match di domani sera (20.30), per la seconda giornata del girone B di serie C. Alla chiusura del botteghino di ieri sera delle ore 18, infatti, erano stati staccati 1.623 tagliandi (compresi quelli venduti online). Di questi, 551 nel settore ospiti posto nel lato a monte della gradinata. Ancora 250, quindi, i seggiolini disponibili per i supporters giallorossi che, per l’acquisto dei biglietti dovranno essere provvisti di Fidelity Card.
Considerando i 561 abbonamenti sottoscritti dagli sportivi di fede biancorossa il totale, fino ad ora, dei posti già assegnati sale a 2.184 sui 3.224 della capienza complessiva dell’impianto forlivese.
Questi i prezzi dei tagliandi per i tifosi forlivesi. Tribuna centrale 27 euro (ridotto dai 6 ai 18 anni: 14 euro), tribuna laterale 22 euro (ridotto 10), gradinata locali 13 euro (ridotto 8). I bambini sotto i 6 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio presentandosi direttamente all’ingresso con il documento d’identità. A parte il settore ospiti, possono entrare solo i residenti in provincia di Forlì-Cesena.
Questi i punti vendita Vivaticket in città: edicola Bartolucci in via Seganti 3/A, Punto Snai in viale Roma 147, Tabaccheria Framar (punto Snai) in via Gramsci 98, Punto Snai in via Bertini 94, La Caffetteria in via Ravegnana 146/a. La biglietteria dello stadio Morgagni sarà a disposizione dalle ore 9 di domani mattina fino all’ora di inizio dell’attesissimo match.
f. p.
