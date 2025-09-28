La prima rete da ’pro’ dell’eterno capitano

"Ho ricevuto la palla da Spini; l’ho stoppata molto bene e, a quel punto, mi si è aperta la possibilità di tirare, perché la palla era davvero perfetta per il tiro". Paolino Rrapaj, capitano e ‘man of the match’, ha raccontato così l’episodio decisivo che ha regalato al Ravenna la sesta vittoria stagionale, ma anche la prima rete da professionista. Vittoria che ha reso amaro il pomeriggio di Massimo Ferrero, ex presidente della Samp, ora consulente della nuova proprietà della Ternana, in tribuna al Benelli.

"Abbiamo affrontato una squadra molto forte – ha proseguito il jolly italo albanese – composta da giocatori importanti per la categoria. Ci si poteva aspettare una partita difficile. Il 1° tempo è stato equilibrato, mentre nella ripresa abbiamo giocato meglio di loro. Anche se non abbiamo avuto grosse occasioni da rete, li abbiamo comunque schiacciati. Tutto sommato penso che la vittoria sia stata meritata. Dobbiamo proseguire su questa strada, anche se non è facile. Con l’entusiasmo e con la forza del gruppo, proveremo a dare continuità ai risultati. Ci attendono due trasferte e sarà durissima. Ma dovremo farci trovare pronti".

L’impostazione del Ravenna – leit motiv di tutte le gare fin qui disputate – è sempre propositiva. Rrapaj ha confermato: "Non ci possiamo snaturare. Ci siamo accorti che, quando dobbiamo gestire la partita, andiamo un po’ in difficoltà. È un aspetto che dobbiamo migliorare. Del resto, con la foga agonistica che ci caratterizza, con la gamba e con la qualità che abbiamo in attacco, proviamo sempre a vincerla. A Carpi, ad esempio, abbiamo sofferto un po’ la loro reazione, cosa che ci può stare, ma, dopo l’1-1, abbiamo cercato di nuovo di vincere. Stessa cosa con la Ternana. Se c’era una squadra che voleva vincere, era il Ravenna".

La chiave di volta è stato il passaggio dal 5-3-2 al 4-3-1-2, che ha portato proprio Rrapaj – da terzino a mezzala – ad avere il ‘match ball’: "Mi trovo molto bene in entrambi i ruoli. Da mezzala posso essere più a ridosso dell’area di rigore per calciare o per servire i compagni. Mi piace anche la posizione da ‘quinto’ di difesa. In ogni caso sono a disposizione. In questa squadra ci sono tanti giocatori duttili, in grado di ricoprire più ruoli. Per il mister credo sia un valore aggiunto. Quando cambiamo modulo non si vede la differenza in termini di approccio e di volontà".

Il 1° posto – in coabitazione con l’Arezzo, che ha sconfitto il Carpi 3-1 – non dà alla testa il clan giallorosso: "È ancora troppo presto – ha concluso Rrapaj – per scrutare la classifica. Ecco quello che ho detto ai compagni di squadra dentro lo spogliatoio. Piuttosto, dobbiamo continuare così, ovvero macinare e fare punti, perché stiamo facendo davvero bene. Verrà anche il momento di guardare la classifica. Adesso davvero non ha senso".