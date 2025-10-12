Acquista il giornale
La prima sconfitta. Portuali ko, sfuma il sorpasso in classifica

Portuali 1 Nuova Real Metauro 3 PORTUALI : Tavoni, Ragni, Sassaroli (33’ st Catalani), Rinaldi, Savini, Girolimini, Altieri, De Marco, Sbarbati (28’...

di MICHELE CARLETTI
12 ottobre 2025
Portuali 1 Nuova Real Metauro 3

PORTUALI: Tavoni, Ragni, Sassaroli (33’ st Catalani), Rinaldi, Savini, Girolimini, Altieri, De Marco, Sbarbati (28’ st Testoni), Serio (7’ st Gioacchini), Lucesoli (12’ st Franca). All. Mancini.

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Esposto, Copa, Grossi, Furiassi, Giuliani (25’ st Aguzzi), Traini (20’ st Loberti), Biagioni, Boiani, Bracci, Agostini (9’ st Grossu). All. Ferri.

Arbitro: Cerolini di Macerata.

Reti: 7’ pt De Marco, 31’ pt e 45’ pt Boiani, 37’ pt Bracci (rig.).

Quattro gol, tutti nella prima frazione. Ma arriva anche la prima sconfitta casalinga per i Portuali che falliscono il sorpasso in classifica.

Si illude la squadra di Mancini con il vantaggio siglato da De Marco, pronto a ribattere a rete una respinta del portiere su tiro di Sbarbati. Gli ospiti dopo la mezz’ora cambiano marcia. Pareggiano con Boiani, passano in vantaggio grazie al rigore di Bracci e ancora con Boiani, autore di una doppietta, segnano il terzo gol che chiude la sfida. Sbarbati nella ripresa scheggia la traversa, ma il risultato non cambia.

