La Pro Sesto cade ancora. Al Lumezzane basta Gerbi

LUMEZZANE (Brescia)

Una rete di Gerbi al 3’ condanna la Pro Sesto a una nuova sconfitta in casa del Lumezzane. La terza consecutiva, che non cambia la posizione di classifica per la formazione allenata da Francesco Parravicini ma rende ancora più duro un momento dal quale i sestesi faticano a uscire. Per contro il Lumezzane centra il sesto risultato utile consecutivo e prova così a lasciarsi alle spalle la zona playout.

La Pro cade subito: cross di Calì deviato, palla che finisce a Gerbi e conclusione vincente alle spalle di Del Frate. Le occasioni per pareggiare non mancano, così come quelle per il possibile bis dei padroni di casa, ma nesuna delle due squadre colpisce con la necessaria precisione. Nel primo tempo l’occasione più ghiotta dopo la rete decisiva la costruisce comunque la formazione ospite grazie a Barranca, che al 38’ colpisce la traversa calciando dal limite dell’area.

Le mosse di Parravicini per provare a riacciuffare la partita sono Sereni proprio per Barranca all’inizio della ripresa, quindi Florio per D’Alessio e più avanti Basile, Marchisano e Arras, irrobustendo così un attacco che però continua ad avere grossi problemi a concretizzare. La fase realizzativa dei biancocelesti, infatti, ha oggi i numeri peggiori del girone A di Serie C (tredici gol fatti) dietro soltanto a quelli di Arzignano e Alessandria.

Inoltre il calendario prevede per sabato prossimo alle 18.30 un impegno molto complicato contro l’Atalanta Under 23, sebbene col vantaggio del fattore campo. Successivamente un altro derby lombardo che sa di sfida salvezza in casa della Pro Patria.