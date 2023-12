La Pro Sesto torna a casa. Il Legnago per rilanciarsi

La sconfitta patita dalla Pro Sesto in casa del Vicenza per due reti a zero, nel passato fine settimana, ha lasciato come effetto non soltanto lo “zero“ nella casella dei punti da aggiungere in classifica, ma anche le polemiche per quanto avvenuto a livello arbitrale. Al presidente Gabriele Albertini non è piaciuta la direzione al Menti e non ha nascosto il proprio disappunto, presentandosi in prima persona (e senza altri tesserati al seguito) davanti ai cronisti per sottolineare la personale perplessità rispetto alle scelte fatte in occasione di entrambi i gol subiti. Due contrasti giudicati regolari e che se valutati in altra maniera avrebbero forse evitato la caduta in trasferta, in una gara nella quale i padroni di casa hanno anche fallito un calcio di rigore poco prima di passare in vantaggio.

Una settimana più tardi la testa è già da tempo sull’obiettivo successivo, la gara casalinga che questa sera alle 20.45, opporrà la Pro Sesto al Legnago nella sedicesima giornata del girone A di Serie C. Sfuggita l’opportunità di infilare la seconda vittoria consecutiva in campionato, mai arrivata dall’inizio della stagione, c’è ancora quella di registrare lo stesso filotto guardando alle sole partite casalinghe. Impresa non semplice contro il Legnago, che arriva a Sesto San Giovanni forte di quattro risultati utili consecutivi e quattro punti in più (19 contro 15) rispetto alla squadra allenata da Francesco Parravicini. Il Legnago, undicesimo in graduatoria, ha subito gli stessi gol della Pro Sesto (diciotto) e ne ha segnati sei in più (diciannove contro tredici). Proprio contro il Vicenza, tra le proprie mura, i veneti hanno strappato l’unica vittoria delle quattro gare senza sconfitta messe in fila di recente. Dovesse far valere la forza del fattore campo, la formazione biancoceleste andrebbe a una sola lunghezza dagli avversari di giornata.

Come accade ormai da diverse settimane a questa parte, anche stasera Parravicini potrebbe avere problemi di formazione con cui doversi confrontare, visti i guai fisici che stanno attanagliando la rosa della Pro Sesto. Restano fuori dalla lista dei convocati, composta da ventidue elementi, i vari Bussaglia, Caverzasi, Sala, Santarpia e Sereni, le cui defezioni rendono più difficile trovare soluzioni alternative che possano dare una spinta, soprattutto a una fase offensiva che finora è stata molto altalenante.