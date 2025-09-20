La probabile formazione. Quanti dubbi nel reparto offensivo. In mezzo sono in tre per due maglie

Acquista il giornale
Ad annunciarlo è stato lo stesso Andreucci: "Potrei cambiare qualcosa, ho tanti giocatori a disposizione e dovremo disputare tre partite...

di Redazione Sport
20 settembre 2025
Diallo in azione

Diallo in azione

Ad annunciarlo è stato lo stesso Andreucci: "Potrei cambiare qualcosa, ho tanti giocatori a disposizione e dovremo disputare tre partite in pochi giorni". Che Pistoiese vedremo dunque oggi pomeriggio contro il Sasso Marconi? La sensazione è che gli arancioni ripartiranno ancora dal 3-5-2, nonostante in settimana, e in particolare nell’allenamento del giovedì, sia stato provato anche il 3-4-1-2 con Russo nelle vesti di trequartista alle spalle dei due attaccanti. Tra gli indisponibili figurano Accardi, Biagi e Brugognone, mentre Polvani è in forse e potrebbe andare al massimo in panchina. Tra i pali ci sarà ancora Arlanch, mentre in difesa verrà riproposto il terzetto composto da Costa Pisani, Gennari e Bertolo. Venturini, finora sempre escluso per le gare ufficiali, parte dietro. Kharmoud, reduce da un ottimo match a Palazzolo con tanto di rigore guadagnato, è favorito su Bastianelli per agire da esterno destro, mentre sul versante mancino ci sarà Pellegrino.

Tanti dubbi a centrocampo: in regia, vista anche l’assenza di Biagi, spazio a Maldonado, mentre Alluci, Campagna e Rossi si contendono le due maglie ai fianchi dell’ecuadoriano. L’ex Ancona non è ancora al top della condizione, ma già sei giorni fa ha offerto buone risposte, mentre Campagna potrebbe riposare dopo tre titolarità consecutive. C’è anche Boschetti che è a disposizione e scalpita per ritrovare minutaggio, ma solamente dalla panchina dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuorigioco per tutta l’estate. I dubbi principali riguardano il reparto d’attacco. I posti disponibili sono due, con cinque giocatori pronti a contendersi la maglia da titolare. L’esordio di Russo da titolare dovrebbe essere nuovamente rinviato, mentre Alagna e Pinzauti sono in salute. Potrebbe però essere riproposto Diallo dal primo minuto, con Simeri destinato a partire nuovamente dalla panchina.

M.F.

