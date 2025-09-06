La Promozione accende i motori. Occhi puntati sull’Aurora Treia

Oggi inizia il campionato di Promozione e Roberto Lattanzi, allenatore del Casette Verdini, presenta la prima giornata. Azzurra Mariner-Castel di Lama: "L’entusiasmo degli ospiti e il fatto di conoscersi bene possono essere elementi importanti all’esordio: non escludo che possa finire in pareggio". Corridonia-Borgo Mogliano: "Il Mogliano è partito bene, si tratta di una squadra già rodata e può tentare il colpaccio". Casette Verdini-Monticelli: "Affrontiamo una squadra forte, noi siamo ancora un po’ indietro e abbiamo due squalificati, cercheremo di fare la gara con l’obiettivo di centrare il risultato pieno". Grottammare-Aurora Treia: "L’Aurora è una formazione di un’altra categoria, se vuole vincere deve partire con una vittoria esterna e oggi non si lascerà sfuggire l’intera posta". Monturano-Vigor Montecosaro: "Il Monturano è una buona squadra che può partire bene, ma l’esordio è sempre una gara strana e con una Vigor da affrontare con molta attenzione". Palmense Fermana-Camerino: "È una gara da tripla. Il Camerino mi piace per come è stata allestito, la Palmense ha un tecnico che sa mettere bene la squadra e sul suo campo bisogna superarsi per tornare a casa con un risultato positivo". Settempeda-P. S. Elpidio: "La Settempeda è molto forte, però deve stare attenta a un avversario giovane ed entusiasta, può finire in parità". Elpidiense Cascinare-Azzurra Colli: "L’Azzurra, assieme o dopo all’Aurora, ha i mezzi per stare in cima e al debutto cercherà i 3 punti e ha i mezzi per conquistarli".