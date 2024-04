La promozione. La Juve Stabia dell’ex Pagliuca va in serie B La Juve Stabia è la terza squadra promossa in Serie B, guidata da Guido Pagliuca e con ex giocatori della Robur. Il pareggio contro il Benevento ha garantito la promozione, mentre i play off decideranno la quarta squadra di Lega Pro.