La proprietaria: "Se il sindaco vuole, gli vendo il Rimini». La società paga, ma lo stadio ‘Neri’ resta ancora chiuso

Oltre al -11 di penalità, ci sono i lucchetti ai cancelli dello stadio ‘Romeo Neri’. Scenario desolante in piazzale del Popolo, dove ieri i calciatori del Rimini si sono ritrovati per il primo allenamento della settimana. Con loro un tecnico (Braglia) che tiene un piede dentro il ’Romeo Neri’ e allo stesso tempo uno fuori. Ci sono i reduci della scorsa stagione, da De Vitis a Vitali, quelli che non hanno partecipato alla svendita last minute dell’ultimo giorno di mercato. E con loro un gruppo di ragazzi spediti a Rimini da molte parti d’Italia per iniziare ad allenarsi. Con un contratto o senza un contratto, questo non è esattamente chiaro. E non c’è il direttore sportivo Nember a cui chiederne conto. Ma a Rimini non ci sono le condizioni per correre dietro a un pallone.

Giusy Anna Scarcella ha pagato le rate pregresse dello stadio, ma sul tavolo dell’Ufficio Sport manca la richiesta per mettere piede sul sintetico di casa. La Scarcella mette in fila tutta una serie di ragioni a sua discolpa: pagamento delle rate effettuato, ma sbagliando il mese (pagato settembre e non agosto) e sottolineando, a più riprese, come quei debiti appartenessero alla precedente proprietà. Quindi, viene da pensare che soltanto la nuova proprietaria del Rimini non sappia che quando si acquista una qualsiasi società se ne ereditano anche i debiti.

Poi si dice pronta a cedere il club (sempre che possa cederlo lei e non la ex proprietaria Di Salvo). "Se la volontà del sindaco – scrive – è che la Building Company venda il Rimini Calcio, sono disponibile a cedere le quote al Comune stesso o a terzi da lui indicati, ovviamente rifondendo quanto sborsato fino ad oggi sia da Building Company che da me a titolo personale. Mentre il nostro sindaco sceglie, lo imploriamo di dare al Rimini la possibilità di allenarsi, in vista della prossima partita".

La proprietaria del Rimini prova anche ad appellarsi ai tifosi, ma c’è da credere che non troverà troppi appoggi. "Sono a conoscenza che la tifoseria in questo frangente è scontenta della mia gestione, e di questo mi scuso, promettendo di spiegare durante la conferenza stampa le motivazioni della situazione che stiamo affrontando, chiedo ai tifosi il massimo sostegno per far aprire i cancelli dello stadio al Rimini".