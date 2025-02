La prossima gara. Amaranto sperano nel recupero di Ravasio

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta di Terni che l’Arezzo ha ripreso la preparazione per la gara di domenica prossima, quando al comunale arriverà la Torres in un’altra sfida molto delicata per la classifica. Ieri seduta defaticante e di scarico per chi ha giocato lunedì sera, allenamento standard per gli altri. Da valutare le condizioni di Mario Ravasio, costretto a dare forfait proprio in extremis contro la Ternana a causa di un’infiammazione collaterale interno del ginocchio. Nel post partita è stato lo stesso Bucchi a spiegare che l’attaccante aveva sentito un fastidio già la mattina nel risveglio muscolare probabilmente dovuto al cambio di superficie. Nonostante questo era stato comunque inserito nelle formazioni ufficiali nell’undici titolare. Poi la comunicazione della sostituzione con Capello a pochi minuti dall’inizio del match. Ai box nelle ultime due giornate è stato Andrea Settembrini alle prese anche lui con un’infiammazione al ginocchio. Il capitano sta proseguendo nel percorso di terapie e cure. Sia Ravasio che Settembrini verranno monitorati nel corso della settimana e solo dopo i prossimi allenamenti si capirà se potranno essere disponibili per la partita di domenica pomeriggio.

Andrea Lorentini