La protesta. "La Nuova Real Metauro costretta a giocare a San Lorenzo in campo. Aspettiamo che Cartoceto ci dia l’ok per il campo di Lucrezia»

Problemi per il campo di calcio della Nuova Real Metauro. "Dal 2008, anno della fusione tra Us Calcinelli Calcio e Us Lucrezia Calcio per la Nuova Real Metauro, si è sempre alternato il campo da calcio di Calcinelli di Colli al Metauro con quello di Lucrezia di Cartoceto – scrive in una nota il copresidente della società Euro Salvoni –. Purtroppo, sono 2 anni che non è più possibile irrigare il campo di Calcinelli, attualmente non utilizzabile (foto). L’amministrazione Comunale di Colli al Metauro, ci ha garantito che per il prossimo campionato la recinzione, l’impianto di irrigazione e il relativo manto erboso verranno sistemati. Dalla prossima partita casalinga con la Mercatellese confidiamo di poter disporre dello Stadio Amati di Lucrezia come da relativa richiesta inviata all’ amministrazione di Cartoceto il 28 dicembre, di cui attualmente non ci è pervenuta alcuna risposta". "Ciò che più ci rammarica – continua Salvoni – è che siamo costretti a trasferirci nel campo di San Lorenzo in Campo (grazie alla Laurentina) anche sabato prossimo, nonostante che allo stadio di Lucrezia non verrà disputata alcuna partita. Si chiede che le due amministrazioni, ci indichino dove disputare le successive gare casalinghe in calendario. Confidiamo in una rapida soluzione da parte delle amministrazioni di Colli al Metauro e di Cartoceto".

am.pi.