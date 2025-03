La prova di forza in casa. Settempeda da applausi

Settempeda 3 Palmense 0

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo (41’ st Eugeni), Palazzetti, Pagliari, Mulinari, Dolciotti, Quadrini, Rango (9’ st Farroni), Pariani (37’ st Cappelletti), Perez, Sfrappini (43’ st Staffolani A.). All. Ciattaglia.

PALMENSE: Osso, Goxhaj (17’ st Compieta), Gregonelli (35’ st’ Pierangeli), Petruzzelli (13’ st Nazziconi M.), Capodacqua, Finucci, Fuglini (30’ st Del Rosso), Haxhiu, Pelliccetti, Nazziconi, Moretti (17’ st Frascerra). All. Cardelli.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto.

Reti: 6’ Perez, 12’ st Farroni, 34’ st Pariani.

La Settempeda torna alla vittoria dopo cinque turni di astinenza e lo fa in casa superando con un’ottima prova la Palmense, seconda forza del torneo. Bella prova dei biancorossi sotto ogni punto di vista. Dopo 6’ Pariani sulla sinistra conquista un pallone, lo mette in area dove Perez colpisce al volo gonfiando la rete. Nella ripresa è il neoentrato Farroni a raddoppiare con un’azione personale (12’): il numero 20 biancorosso cattura palla a metà campo, parte verso l’area, salta in velocità un paio di avversari, entra in area e piazza il sinistro in corsa alla destra di Osso. Una prodezza che vale per Farroni l’ottavo centro stagionale. A metà della seconda frazione la Palmense ha la palla per riaprire il match: cross dal fondo di Gregonelli per la girata di testa di Pelliccetti che centra un clamoroso palo. A dieci minuti dal termine, però, la Settempeda chiude i conti con un’altra manovra spettacolare. Quadrini parte da centrocampo, va via in dribbling, accelera per poi servire Farroni che arriva davanti al portiere e invece di calciare regala il gol a Pariani, il quale, tutto solo, controlla e appoggia in rete.

m. g.