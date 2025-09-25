La quarta giornata. La sorpresa è il San Donato Tavarnelle. Grosseto in ascesa, Prato ancora ko

Non sono mancati risultati inaspettati anche in questa quarta giornata di campionato. A sorprendere, in primis, il San Donato Tavarnelle che, battendo anche il Camaiore, si è portato in testa alla classifica, appaiato al Tau Altopascio, vincente sul Prato: per i lanieri terza sconfitta in quattro turni e piena zona play out: un inizio decisamente complicato. Alle spalle della coppia in vetta, si è piazzato il Grosseto che, dopo l’inciampo all’esordio, ha ingranato la marcia giusta: per i ragazzi di Indiani vittoria per 3-2 sul Cannara. Gli stessi punti dei maremmani (9) ce l’ha il Seravezza, fino a ieri capolista: pesante la caduta in casa del Montevarchi. Pesante anche lo scivolone del Follonica Gavorrano che, tra le mura amiche del Malservisi-Matteini si è arreso 1-0 al Terranuova Traiana, prossimo avversario de bianconeri. Primo punto stagionale conquistato dal Poggibonsi.

Nel posticipo tra Trestina e Foligno sono gli ospiti ad avere la meglio di misura raggiungendo la Robur

a quota sette in classifica.