La quarta giornata. Sabato anticipo per il Mazzola contro gli aretini

La quarta giornata di ritorno del girone B, si aprirà ufficialmente sabato, 20 gennaio, alle 14,30: due gli anticipi in programma, Mazzola-Terranuova Traiana e Signa-Rondinella Marzocco. Tutte le altre gare sono in programma domenica. Questi gli incontri: Audax Rufina-Pontassieve, Baldaccio Bruni-Scandicci, Castiglionese-Asta, Fortis Juventus-Lastrigiana, Nuova Foiano-Sinalunghese, Siena-Firenze Ovest. A osservare il turno di riposo, la Colligiana. In casa Mazzola, dopo il bel successo sulla Sinalunghese ha parlato il match winner Alessio Gianneschi. "Sono felicissimo, soprattutto per la squadra – ha dichiarato –, ce lo meritavamo, dopo una settimana dura, con tre partite in calendario". Sono però arrivati 9 punti. "E’ vero, ma gennaio è ancora lungo – ha ribattuto il terzino –, dobbiamo riuscire a vincere ancora, ce la possiamo fare". "Per quanto mi riguarda è stato un anno un po’ particolare – ha poi proseguito il biancoceleste –, perché ho dovuto scontare una lunga squalifica e mi sono anche infortunato. Ma ho sempre cercato di fare il meglio possibile. E oggi, come detto, sono felice, soprattutto per la squadra, perché ce lo meritiamo".