La Querce, che carica. Le squadre e lo staff

La prima squadra, con Maurizio Vespasiano confermato in panchina, ha esordito in Coppa Toscana e domenica prossima debutterà anche nel campionato di Seconda categoria 2025/26. Intanto, pochi giorni fa presso alle Pavoniere, La Querce ha presentato le proprie squadre, dai senior alle giovanili. Una società, quella presieduta da Vinicio Nucciarelli, che conta oltre duecento tesserati. E che nelle scorse settimane, come dimostrato anche dalle operazioni del dirigente Americo D’Elia, ha investito con rinnovata decisione nel settore giovanile, puntando sulla formazione con l’ingaggio di nuovi tecnici e la conferma di quelli che si erano distinti.

"Una società che è cresciuta, negli ultimi anni, e che vuole continuare a crescere – ha commentato il direttore sportivo Fabrizio Borselli – sotto ogni punto di vista". La prima squadra è reduce da un campionato di Seconda chiuso con una salvezza relativamente tranquilla, conquistata senza eccessivi patemi d’animo. Al timone è rimasto Vespasiano e l’"ossatura" è stata confermata, al netto di alcune partenze compensate da nuovi arrivi. A comporre la rosa, i portieri Giulio Santini e Tommaso Lauria, i difensori Giulio Traversi, Alessandro Muni, Alessandro Vannucchi, Marco Galeotti, Paolo Bartolini e Niccolò Di Marini, i centrocampisti Matteo Cini, Diego Oriti, Jacopo Brafa, Adriano Carku, Niccolò Amendola, Edoardo Bozzoni, Leonardo Amendola, Pietro Oriti, Thomas Cirami, Riccardo Scardilli e Giacomo Simonetta e gli attaccanti Salvatore Del Re, Davide Sgroi, Giovanni Sensoli e Giampiero Mauro.

Si ripartirà domenica prossima, con la prima di campionato del girone F, quando La Querce riceverà l’ambizioso Tavola di Federico Montagnolo, per poi affrontare la Virtus Comeana in trasferta nel turno successivo. E per quel che riguarda l’obiettivo, la dirigenza punta ad un progetto pluriennale.

"Non ci poniamo obiettivi sul breve periodo, se non quello di disputare un’annata positiva e di far crescere il gruppo – ha chiosato Borselli – abbiamo impostato un piano che dovrà portarci progressivamente, nel giro delle prossime stagioni, a lottare per il salto in Prima Categoria". E la pazienza, si sa, è la virtù dei forti.

Giovanni Fiorentino