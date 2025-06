La Querce, ufficiale Pettinari direttore tecnico. Viaccia, in arrivo c’è la punta Batacchi

Ormai ci siamo: domani inizierà ufficialmente la stagione sportiva 2025/26, anche se l’inizio dei campionati appare ancora decisamente distante. Ma il mercato, com’è noto, non si ferma mai. E le società di Prato e provincia impegnate in Prima, Seconda e Terza Categoria stanno pian piano allestendo le rispettive rose.

Iniziando dalla Prima Categoria: il Maliseti Seano ha confermato nelle scorse ore il jolly offensivo Riccardo Landini, cresciuto nelle giovanili e messosi in luce anche in prima squadra. Il Prato Nord ripartirà dalla coppia formata da Andrea Tarantino e Mattia Girasole in panchina e dovrebbe confermare anche la seconda squadra in Terza Categoria (affidandola nuovamente a coach Rauseo). Il Viaccia, retrocesso dalla Promozione dopo sette anni, ripartirà da Giacomo Marchiseppe come nuovo allenatore ed a breve dovrebbe comunicare l’innesto dell’attaccante Andrea Batacchi (ormai in procinto di lasciare La Libertà Viaccia, dopo la vittoria dello scorso campionato di Terza Categoria).

In Seconda Categoria, La Querce ha ufficializzato proprio nelle scorse ore il nuovo organigramma societario: Luigi Sansotta direttore generale, Fabrizio Borselli direttore sportivo prima squadra e juniores (con Americo D’Elia diesse del settore giovanile) e Giovanni Imbimbo responsabile scuola calcio. Il direttore tecnico del club, come preannunciato qualche mese fa, sarà l’ex-professionista Leonardo Pettinari, che da calciatore (prima del ritiro prematuro a soli 27 anni) ha debuttato in Serie A con l’Atalanta.

Altro colpo per il Tavola: la dirigenza ha messo a disposizione del nuovo allenatore Federico Montagnolo il trentunenne Daniele Toccaceli, jolly difensivo (può giocare sia come difensore che come centrocampista centrale) reduce dall’esperienza a Poggio a Caiano. Poi c’è l’Eureka, neopromossa, che dopo aver annunciato Alessandro Celadon come nuove tecnico (che raccoglierà il testimone da Federico Ottati, il mister della Promozione) ha annunciato le conferme dei giocatori Alessio Papi, Lorenzo Bellini, Mattia Cortini, Mirko Mugnaioni, Federico Buglisi, Federico Califano e Damiano Bartolini.

Chiusura con i "pro": Renato Montagnolo, dopo la chiusura anticipata dell’esperienza in Serie B con il Cosenza da allenatore in Seconda, è a quanto pare pronto a tornare in pista. Dovrebbe ripartire dalla B, sempre da vice di Massimiliano Alvini: dovrebbe infatti essere il nuovo vice-allenatore del Frosinone, con la firma che potrebbe arrivare a breve.

Giovanni Fiorentino