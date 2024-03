La rabbia di Bonura: "Squadra senza mordente a Trestina». La crisi del Sansepolcro

SANSEPOLCRO

Cosa sta succedendo al Sansepolcro? Dopo la serie positiva di nove giornate, con l’impresa sul campo della neo-capolista Follonica Gavorrano e il successo in extremis sul Seravezza Pozzi, la squadra si è come all’improvviso arenata: un solo punto nelle ultime tre gare, preso in casa contro il Cenaia e in inferiorità numerica, ma soprattutto una sconfitta nel derby di Trestina che sta destando qualche motivata apprensione. Tre gol incassati (sei in tre gare per quella che era diventata una difesa ben orchestrata) e un approccio sbagliato con la partita dell’altro ieri: sta di fatto che Sangiovannese e Montevarchi sono davanti e che il Sansepolcro, sceso in quart’ultima posizione, ha imboccato un trend involutivo che ha persino del paradossale, se si pensa che ha fatto risultato contro le big del girone per poi rimangiarsi la dote nelle sfide contro avversarie di caratura inferiore, per quanto tutte le squadre siano rispettabili. Sotto di due reti al "Casini", era riuscito a riaprire la gara con il rigore di Ferri Marini e quando avrebbe dovuto forzare i tempi per cercare la via del pareggio si è invece arreso al 3-1 firmato Di Nolfo con tanto di "cucchiaio".

Bonura non è stato tenero con i suoi: "Si può anche perdere – ha detto – ma non in questa maniera, cioè senza un minimo di mordente, specie in un appuntamento che per noi aveva assunto ulteriore importanza. Non accade tutti i giorni che un allenatore effettui tre sostituzioni nel corso del primo tempo, ma era l’unico sistema per scuotere il gruppo, anche se poi il gol che ha chiuso la partita è maturato da una palla che avevamo in nostro possesso e che abbiamo malamente perduto". Insomma, se il Sansepolcro non dovesse cambiare registro, i play-out saranno inevitabili. Una bella riprova sarà quella di domenica prossima al Buitoni contro la Sangiovannese.

Claudio Roselli