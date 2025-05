La rappresentativa impegnata nel ’trofeo orlandi’. Giovanissimi, in semifinale si impone il Pisa. Ma la squadra è da applausi

Termina in semifinale a Cecina il sogno della Rappresentativa Giovanissimi di Grosseto. I ragazzi della Figc maremmana hanno perso 2-1 contro la selezione di Pisa nel match di semifinale. La squadra allenata dal selezionatore tecnico Pietro Magro al termine di una bella partita è stata sconfitta dopo aver fallito alcune occasioni importanti per pareggiare e portare la gara ai calci di rigore. Così non è stato ma i ragazzini grossetani escono a testa alta dalla competizione regionale con gli applausi della Rappresentativa pisana e dal numeroso pubblico presente alla partita. Grande soddisfazione anche da parte del Delegato provinciale Agide Rossi che ha elogiato tutti i ragazzini che sono scesi in campo, ma anche quelli che non erano presenti ma hanno fatto parte di questo ottimo gruppo. Soddisfatto della prova odierna anche Pietro Magro, seppur la sua squadra nel finale aveva avuto la palla buona per segnare il 2-2 e mandare si tempi supplementari l’incontro.

Grosseto: Cipolloni, Benocci (Sorrentino), Uritescu (Capurso), Steri, Lenci, Ercolini, Ginanneschi, Caccialupi (Zauli), Baraldi, Manuguerra, Nodi. A disposizione: Santi, Perrino, Picchianti, Tropi, Lenzini. All. Magro.

Pisa: Mugnano, Costantino, Capasso, Meozzi, Bandini, Quattrini, Landi, Consani, Gradassi, Menichini, Meozzi. A disposizione: Bertaccini, Giampà, Benedetti, Gabriellini, Doveri, Cappelli. All. Parrinello.

Arbitro: Taddeo Scaffai di Piombino

Reti: 32’, 3’st Meozzi, 20’st Manuguerra.