La rassegna giovanile: categoria Pulcini misti (dilettanti 2014, professionisti 2015). L’Empoli vince il 18° "Clagluna» a Capezzano

Grande spettacolo, di gioco in campo e di tifo sugli spalti, al Memorial “Roberto Clagluna“, torneo "Riviera della Versilia" giunto alla sua 18ª edizione e andato in scena come sempre sui campi in sintetico del “Maggi-Matteucci“ al Cavanis di Capezzano. La rassegna, brillantemente organizzata dalla società di casa del presidentissimo Ivo Coli (grande esempio di passione) e del direttore generale Dario Calamari con l’intrattenimento del format Palla al centro, era riservata alla categoria Pulcini Misti: i club professionistici con i classe 2015 e quelli dilettantistici coi 2014 (c’erano anche tre bimbe: una nell’Atletico Lucca e due nella Folgor Marlia). La formula, innovativa e originale, prevedeva 32 squadre partecipanti divise inizialmente in otto gironi da quattro “stile Mondiale old style“. Dopo la fase a gironi però veniva effettuata una divisione ricomponendo quattro gironi “all’italiana“: uno con tutte le prime, uno con tutte le seconde, uno con tutte le terze ed uno con tutte le quarte. In questo modo ogni team ha disputato lo stesso numero di partite (10). In totale nell’intensissima tre giorni di gare (la durata del singolo match era di 20 minuti) si sono disputati ben 156 incontri, dalla mattina alla sera, partendo sabato 31 maggio e finendo lunedì 2 giugno. A vincere il “Clagluna“ è stato l’Empoli, che nell’albo d’oro del torneo succede al Perugia (vincitore delle ultime due edizioni di fila) trionfando per la sua terza volta. Il trofeo BVLG (tra le seconde classificate al termine della fase a gironi) l’ha vinto la Lazio. Il trofeo EGF (fra le terze classificate al termine della fase a gironi) l’ha vinto la Boreale di Roma. Il trofeo Bordignon (tra le quarte classificate al termine della fase a gironi) l’ha vinto il Romagnano di Massa. La manifestazione si era aperta venerdì sera con la bella cerimonia inaugurale in piazza Romboni, dove hanno sfilato tutte le squadre e c’è stata la lettura del giuramento da parte del calciatore versiliese Tommaso Rugani, difensore 2007 della Primavera dell’Empoli che il “Clagluna“ l’ha fatto due volte con il Capezzano in passato.