La Rata cerca il riscatto. Esame con l’Ostiamare

La Maceratese ha in testa solo l’Ostiamare e come ritornare da questa difficile trasferta muovendo la classifica. Di certo ai biancorossi non poteva capitare avversario peggiore: i laziali hanno allestito una squadra per puntare al salto di categoria e al debutto hanno confermato quanto si dice sul loro conto andando a vincere ad Ancona. Dall’altro lato la Maceratese deve cercare di riscattarsi dopo il passo falso nel derby contro la Vigor Senigallia. Domani i biancorossi sosterranno l’allenamento di rifinitura e poi partiranno per Ostia. Anche in questa occasione la Maceratese potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi, i 100 posti disponibili nel settore loro riservato sono stati venduti nel giro di poco tempo. Tutto questo entusiasmo deve essere alimentato e non c’è altro modo se non attraverso i risultati. Domenica la squadra dovrà fare un qualcosa in più rispetto al match d’esordio perché si è tirato poche volte nella porta vigorina, si è fatto poco movimento in avanti e così i difensori ospiti hanno avuto vita facile, poi, a parte Ruani, non c’è stato chi si è buttato in area in cerca della conclusione. Non a caso l’unico tiro pericoloso su azione è stato la girata di Ruani sul quale il portiere ha fatto un bell’intervento. L’allenatore Possanzini non potrà contare sul neo acquisto Matteo Gagliardi che, per questioni di regolamento, potrà essere impiegato dalla prossima gara, cioè contro il Fossombrone di domenica 21. Si tratta di un esterno che sta facendo vedere buone cose, ma la domanda è chi gli farà posto? Di certo il suo arrivo fa pensare che possano esserci novità nella rosa con Kone che potrebbe essere sul piede di partenza, oltretutto il giocatore non è entrato contro la Vigor Senigallia quando la squadra doveva recuperare lo svantaggio.

Domani inizia il campionato nazionale juniores con la Maceratese che riceverà la visita del Pescara, calcio d’inizio alle 16 allostadio Helvia Recina - Pino Brizi.