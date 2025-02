La Rata passa in rimonta. Piegata la Sangiustese

Sangiustese 1 Maceratese 2

SANGIUSTESE (4-3-3): Rossi; Maquiesse (35’ st Tulli), Aliffi, Iommi, Pasqualini (35’ st Straccio); Tarulli (44’ st Formentini), Gaspari (21’ st Cresci), Crescenzi; Grassi, Cornero, Di Ruocco (21’ st Cognigni). A disp.: Sandroni, Innamorati, Marini, Di Giminiani. All. Giandomenico.

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia, Lucero (46’ pt Grillo), Mastrippolito, Vanzan; Bracciatelli (9’ st Vrioni, 37’ st Cirulli), Bongelli, Gomez; Oses (9’ st Ruani), Cognigni, Marras. A disp.: Marchegiani, Nicolosi, Sciarra, Ribeiro, Del Moro.

Arbitro: Previdi di Modena.

Reti: 8’ Crescenzi, 14’ st Marras, 31’ st Vrioni.

Note: spettatori 1.200 con larga rappresentanza ospite. Ammoniti: Grasso, Grillo, Vrioni, Vanzan. Angoli: 2-2.

La Maceratese nella ripresa mette la freccia e ribalta il risultato, battendo una Sangiustese che nel primo tempo si fa apprezzare, ma ha il demerito di non mettere al sicuro il risultato. Nella ripresa Possanzini che getta nella mischia Vrioni e Ruani, i biancorossi conquistano campo, sfruttando anche un inevitabile calo della formazione di casa. La partita si mantiene bella e incerta fino alla fine. L’avvio della Sangiustese accende la tifoseria locale: punizione di Grassi (3’) che prende il palo e poi Gagliardini si fa trovare pronto sulla ribattuta di Maquiesse. All’8’ la Sangiustese sblocca il risultato: Gagliardini smanaccia il cross di Di Ruocco con la palla che arriva dalle parti di Crescenzi che fa centro. I biancorossi accusano il colpo, ma la Sangiustese non ne approfitta a fondo quando Crescenzi (17’) non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione sull’assist di Tarulli. La squadra di Giandomenico insiste e ci pensa Ciattaglia a evitare guai (27’) contrastando la conclusione di Grassi. Nel finale del tempo la Maceratese si rende pericolosa con Mastrippolito (42’) sul cui colpo di testa la difesa sbroglia la matassa con qualche difficoltà. Nel finale del tempo l’allenatore Possanzini è costretto a sostituire per infortunio Lucero con Grillo. Dagli spogliatoi rientra un’altra Maceratese, anche se una palla persa da Grillo (2’) dà il via alla percussione di Grassi che non inquadra di poco la porta. I biancorossi pareggiano i conti (14’) con Marras che sfrutta nel migliore dei modi l’iniziativa di Ciattaglia. Il gol è la migliore medicina: Vanzan poco dopo sfiora l’incrocio. La squadra di Possanzini è in crescita e spinge sull’acceleratore: ci prova Vrioni e successivamente Ciattaglia (31’) manda in area un invitante pallone sul quale s’avventa Vrioni che fa centro. Maceratese in vantaggio. La Sangiustese si butta avanti e Grillo (44’) evita guai quando Grassi s’incunea in area prendendogli la palla.