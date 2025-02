La Rata senza alternative. A Urbino serve la vittoria

"Ora è fondamentale concentrarsi su di noi senza pensare troppo alla K Sport". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, indica quale può essere il pericolo dopo che i pesaresi sono saliti in vetta alla classifica. E così c’è da pensare solo alla partita di Urbino. "Giocheremo su un campo temibilissimo e non sarà semplice tornare a casa con i 3 punti". Ma in tale situazione la Maceratese non ha alternative se non farsi trovare pronta qualora la leader dovesse accusare un passaggio a vuoto. "Dovremo stare molto attenti e ripetere quanto già fatto vedere più volte in trasferta, anche se giocheremo su un manto che non si addice alle nostre caratteristiche e contro un avversario che predilige giocare di rimessa". All’andata l’Urbino ha pareggiata (2-2) dopo essere andata a riposo sul doppio svantaggio. "Quella gara – ricorda Serangeli – ci ha insegnato che dobbiamo essere bravi a gestire le partite una volta in vantaggio, anche se quel pareggio è nato da un episodio estremamente dubbio". È stata una settimana durissima per l’improvvisa scomparsa del padre di Luca Cognigni. "La notizia – dice Serangeli – ci ha colpiti tutti, per noi Luca è un faro, un punto di riferimento e quando un ragazzo simile subisce un tale contraccolpo ne risente il gruppo. La squadra si è unita e gli sta vicina e domani (oggi) la Maceratese farà la prestazione che serve". L’allenatore Possanzini non potrà contare su Nasic, per il giocatore la stagione è finita dopo il recente intervento chirurgico, e su Albanesi per il quale servono altre tre settimane per tornare a disposizione. Ed ecco cosa ha detto Ivan Santi, dg dell’Urbino. "Per entrambe – spiega – è una partita molto importante. Noi siamo alla terza gara in sette giorni per cui dovremo gestire anche le forze. La squalifica di Galante ci toglie una pedina importante in fase offensiva. La Maceratese ha perso il primato per cui vorrà rifarsi, ma noi vogliamo rimanere nelle posizioni di testa e credo che sarà una partita intensa sul piano agonistico tra formazioni che stanno bene".