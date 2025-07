La Rata sull’attaccante Kone. Sangiustese, ecco Lattanzi e Ruggeri

Adesso c’è anche l’ufficialità: Edoardo Ruani, classe 2003, e Mirco Cirulli, classe 2004, continueranno a indossare la maglia della Maceratese anche in serie D. "Sono contento – dice Ruani all’ufficio stampa – di restare in una piazza come Macerata, per me che sono di qui è motivo d’orgoglio. Ora pensiamo alla prossima stagione cercando di portare in alto questi colori". Sulla stessa lunghezza d’onda Cirulli: "Sono molto contento – dice il giocatore all’ufficio stampa – di poter proseguire anche in D con la squadra della mia città. Sono entusiasta e carico".

Nel frattempo la società sta cercando di rinforzare la squadra e nei prossimi giorni è atteso l’annuncio del tanto atteso primo colpo: è una lotta tra il difensore Jacopo Morganti del Castelfidardo e l’attaccante Mamadou Kone, calciatore nato nel 1998 nella Costa d’Avorio che nell’ultima stagione ha giocatore anche con Sassari, Gladiator, Legnano, Nereto, Vastese, Caratese, Olympia Agnonese.

Il Notaresco ha confermato l’attaccante Saveriano Infantino, autore di 12 reti nella seconda parte dello scorso campionato, i centrocampisti Andrea Arrigoni e Lorenzo Ciutti, il difensore Giovanni Formiconi.

In Eccellenza il Trodica ha ufficializzato l’arrivo del difensore Pietro Cirilli, classe 2008, proveniente dalla Juniores Nazionale della Civitanovese, dove ha ben figurato nell’ultima stagione. In precedenza ha svolto la trafila nel settore giovanile del Tolentino, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. Il Camerino ha confermato i portieri Filippo Spitoni, Andrea Petrelli e Stefano Sori. Il Matelica ha scelto Cristian Appolloni come segretario della società, ha lavorato 12 anni nel Sassoferrato Genga ricoprendo più incarichi.

Doppio colpo della Sangiustese: l’allenatore Luigi Giandomenico potrà contare sull’esterno classe 2004 Giacomo Lattanzi e su Federico Ruggeri. Il primo è un sangiustese doc, che ha maturato esperienze con l’Albenga, l’Adriese e il Tolentino. Il secondo è un centrocampista che ha indossato le maglie di Civitanovese e Monturano.

La Vigor Montecosaro ha confermato il giovane esterno Christian Arias Lopez. La Folgore Castelraimondo si è assicurata il difensore diciannovenne Davide Anastasi proveniente dal Matelica. La Settempeda si è assicurata Andrea Compagnucci, il classe 2005 arriva dalla Maceratese e, nella seconda parte dello scorso campionato, ha giocato nella Vigor Montecosaro.