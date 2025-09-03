La Recanatese sul mercato. Cianni: "Soddisfatto dei tre arrivi. Ora si cerca una punta centrale»

Il mercato della Recanatese è tutt’altro che terminato perché sono infinite le possibilità offerte dagli svincolati ma anche dalle eventuali risoluzioni consensuali dei contratti. Detto questo il dt Cianni porta in dote, da Milano, tre innesti sulla carta di buon pedrigree, anche se poi dovranno essere testati da prove concrete. "È andata abbastanza bene – ci dice – seppur dobbiamo completare l’opera".

Tradotto in soldoni manca in particolare l’attesa punta centrale? "È così: al momento, in quel ruolo, abbiamo solo Lovotti e non possiamo permetterci di affrontare la stagione in tal modo".

Restando nel reparto offensivo il colpo è stato quello di Marco Chiarella che arriva a titolo temporaneo dal Catania. Viene da una stagione tormentata ma potrebbe essere un notevole valore aggiunto. "Credo che con questa categoria non c’entra assolutamente nulla. Tra l’altro, pur essendo un destro, può giocare tranquillamente anche a sinistra visto l’andazzo consolidato del cosiddetto piede invertito. La duttilità è un grande pregio".

Sinora gli esterni d’attacco non è che abbiano brillato. "È ancora presto ed è normale che occorra migliorare la gamba. In ogni modo bisogna dare quante più alternative possibili al tecnico".

A centrocampo l’arrivo di Ferro porta qualità e fisicità, considerata altezza e muscoli. "Sono le caratteristiche che cercavamo e volevamo. Tra l’altro, pur essendo un 2003, ha già una buona esperienza: se poi ha totalizzato oltre 20 presenze con il Potenza lo scorso anno, nonostante la concorrenza, i motivi saranno senz’altro validi. Inoltre, anche lui, può giocare sia a 2 che a 3".

In difesa, dopo Ghio, è arrivato Fiumanò. Ciò significa che i discorsi con Marafini sono, quantomeno, interrotti. "Al momento è così: con Bellusci abbiamo tre centrali e siamo a posto".

I nuovi sono già disponibili? "Sì: adesso li valuterà il nostro staff tecnico. Ovviamente Chiarella, dalla Sicilia, dovrebbe arrivare oggi".

Sul nuovo attaccante quali potrebbero essere i tempi? "La situazione potrebbe sbloccarsi a breve".

Un po’ a sorpresa invece lunedì sera è giunta la notizia della separazione con il difensore classe 2006 Giorgio Bruzzechesse che disputerà il campionato di Eccellenza abruzzese con la maglia del Pianella (esordio domenica in casa con il Lanciano). Eppure stava trovando spazio nelle rotazioni giallorosse ma evidentemente non bastava.

Domenica, per il debutto in campionato con il Notaresco, il prezzo di ingresso è stato previsto alla simbolica cifra di 1 euro in tutti i settori e per tutti. I biglietti devono essere acquistati sul circuito Vivaticket.