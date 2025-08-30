La Reno sfida Novafeltria

Dopo la pausa estiva, il campionato di Promozione prende domani, alle 17.30, con le gare del turno inaugurale. La regular season terminerà il 3 maggio. Le rappresentati della provincia di Ravenna sono state divise in due.

Nel girone D – a 17 squadre – si comincia subito con una sfida fra retrocesse dall’Eccellenza. A Secchiano infatti, la Reno rende visita alla Vis Novafeltria. Nello scontro diretto dell’anno scorso, la formazione di Sant’Alberto piazzò il colpo corsaro 1-0 con rete di Filippi.

Un match sulla carta complicato attende anche il Classe che, all’ombra di Sant’Apollinare, ospita il Misano, a propria volta protagonista nella passata stagione di un campionato di vertice. Nello scontro diretto giocato a Classe, il Misano vinse 3-0.

Complessivamente i precedenti fra le due squadre sono 12, coi ravennati leggermente in svantaggio (3 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte). Il San Pietro in Vincoli attende invece la visita del Bellaria, con cui la tradizione è quantomeno favorevole (3 vittorie, 2 pareggi e un ko).

La matricola Bagnacavallo, tornata in Promozione dopo 3 anni fra purgatorio e inferno, è di scena a Civitella. Dovendo osservare immediatamente il proprio turno di riposo, l’United Cervia effettuerà l’esordio stagionale domenica prossima a Bellaria.

Nel girone C – anche questo a 17 squadre – è stata relegato lo Sparta Castel Bolognese, che debutta in trasferta a Cento, in una sfida inedita e in uno stadio con della storia, come il ‘Bulgarelli’, capace di ospitare, consecutivamente dall’83 al ’96, ben 13 campionati professionistici di serie C.