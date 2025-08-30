La Reno sfida Novafeltria
Promozione Squadre al debutto domani. Il Classe ospita il Misano. Riposa Cervia
Dopo la pausa estiva, il campionato di Promozione prende domani, alle 17.30, con le gare del turno inaugurale. La regular season terminerà il 3 maggio. Le rappresentati della provincia di Ravenna sono state divise in due.
Nel girone D – a 17 squadre – si comincia subito con una sfida fra retrocesse dall’Eccellenza. A Secchiano infatti, la Reno rende visita alla Vis Novafeltria. Nello scontro diretto dell’anno scorso, la formazione di Sant’Alberto piazzò il colpo corsaro 1-0 con rete di Filippi.
Un match sulla carta complicato attende anche il Classe che, all’ombra di Sant’Apollinare, ospita il Misano, a propria volta protagonista nella passata stagione di un campionato di vertice. Nello scontro diretto giocato a Classe, il Misano vinse 3-0.
Complessivamente i precedenti fra le due squadre sono 12, coi ravennati leggermente in svantaggio (3 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte). Il San Pietro in Vincoli attende invece la visita del Bellaria, con cui la tradizione è quantomeno favorevole (3 vittorie, 2 pareggi e un ko).
La matricola Bagnacavallo, tornata in Promozione dopo 3 anni fra purgatorio e inferno, è di scena a Civitella. Dovendo osservare immediatamente il proprio turno di riposo, l’United Cervia effettuerà l’esordio stagionale domenica prossima a Bellaria.
Nel girone C – anche questo a 17 squadre – è stata relegato lo Sparta Castel Bolognese, che debutta in trasferta a Cento, in una sfida inedita e in uno stadio con della storia, come il ‘Bulgarelli’, capace di ospitare, consecutivamente dall’83 al ’96, ben 13 campionati professionistici di serie C.
