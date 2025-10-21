La replica di Massimiliano Guzzini

È arrivata la replica del vicepresidente Massimiliano Guzzini, attualmente in Cina per impegni di lavoro, che non ha nascosto sorpresa e irritazione per la modalità con cui Giulietti ha ufficializzato la sua decisione. "Le dimissioni sono immotivate – afferma Guzzini – e non in linea con i fatti e con gli incontri avuti. Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione avevamo chiesto di fissare un confronto al mio rientro, dopo una lettera di chiarimento che lo stesso Giulietti aveva inviato. Il consiglio aveva incaricato il presidente di organizzare l’incontro, ma Giulietti ha rifiutato. La sua uscita – conclude – nasconde ben altre motivazioni".

Il vicepresidente invita quindi a non alimentare tensioni interne in un momento delicato per la squadra: "Il consiglio è vicino all’allenatore e ai giocatori, che stanno attraversando una fase difficile e devono uscirne con determinazione, evitando polemiche e strappi inutili. C’è chi costruisce con impegno, anche commettendo errori, e chi invece cerca protagonismo personale. Recanati e i suoi tifosi non meritano questo".

Le dimissioni di Giulietti aprono dunque una nuova fase di riflessione in casa Recanatese, alle prese con un momento complicato sia sul piano sportivo che societario.

Asterio Tubaldi