La replica di protti. Il ds: "Cedere Calì?. I risultati dicono che era giusto»

Non si è fatta attendere la replica di Cristiano Protti, direttore sportivo del Forlì, alle dichiarazioni dell’ex biancorosso Christian Calì (ora al Sant’Angelo, prossimo avversario), pubblicate sul Carlino di ieri. La 24enne ala destra lombarda ha polemicamente imputato il suo addio al Forlì proprio a Protti ("è per causa sua se me ne sono andato. Tifosi, società e staff tecnico mi stimavano molto"), professandosi dispiaciuto di essere infortunato perché "avrei voluto togliermi un sassolino dalle scarpe nei confronti di Protti".

Ma il ds osserva che "da quando Calì è partito, il Forlì ha conquistato talmente tanti punti che oggi ha agganciato la testa della classifica e lotta per la promozione in serie C". Non solo: "Il mio ruolo impone delle scelte, che possono essere giuste o sbagliate. Mi pare che quella di cedere Calì, col senno del poi, si sia rivelata una mossa oggettivamente indovinata, che sta pagando".

m. lo.