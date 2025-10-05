La resa dopo il rosso. Tracanna affonda la Biagio Nazzaro

1

BIAGIO NAZZARO

0

: Andreani, Battistoni, Beninati (29’ st Germinale), Lorenzoni (18’ st Nobili C.), Mazzoli, Nobili G., Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni (35’ st Bracci), Montagnoli (40’ st Bosoi), Sema (18’ st Zandri). All. Manfredini.

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Lombardi, Rocchetti, Doria, Coltorti, Tamburini, Compagnucci, Candidi, Musciano, Tracanna, Camilloni (25’st Pierfederici), Morbidi (40’st Schiaroli). All.: Fenucci.

Arbitro: Cerolini di Macerata.

Rete: 32’ st Germinale.

Note: espulso Tracanna al 26’ st per doppia ammonizione.

Alla Biagio Nazzaro non riesce il doppio scherzetto di fila alla capolista. Lunano amara per i rossoblu, che escono sconfitti e anche in dieci uomini, per via dell’epulsione di Tracanna, dopo settanta minuti di gioco, a causa di una doppia ammonizione. Vittoria d’oro invece per i padroni di casa, che balzano da soli in testa alla classifica. La sfida è risolta poco dopo la mezz’ora della ripresa, da Germinale, entrato da una manciata di minuti, che con un sinistro in diagonale infila Lombardi. In precedenza i padroni di casa avevano sfiorato più volte il vantaggio.