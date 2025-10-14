La Resco Reggello si rialza: "Puntiamo alla salvezza"

La Resco Reggello di Federico Mori, con il pareggio di Foiano, la vittoria con l’Acquaviva e quella esterna a Fiesole, sembra aver ritrovato la strada giusta. Tre risultati che hanno permesso alla squadra del presidente Tiberio Nocentini di salire al 7° posto. Una posizione nel girone C che mette in bella evidenza l’equilibrio che regna in questo campionato: ben 11 squadre in appena due punti tra il 2° e il 13° posto. Nonostante le difficoltà iniziali e alcuni episodi sfavorevoli – come il grave infortunio di Rufina che ha messo fuori causa il bomber Focardi e l’aggiunta di qualche decisione arbitrale non impeccabile – dopo cinque gare a Reggello c’è un po’ più di ottimismo.

A sostenere l’analisi di questo inizio di stagione, è Angiolino Merli, un personaggio più di ogni altro che incarna l’anima e la storia del club. La sua dedizione e il suo legame con la società sono una inossidabile fede fin dagli anni ‘80, rimanendo sempre al fianco del Reggello, ricoprendo qualsiasi incarico con lo stesso inesauribile entusiasmo, assieme all’amico inseparabile Beppe Migliorini. "E’ la forte passione che ci anima – precisa Merli – che spinge a restare sempre a fianco alla squadra. Siamo una matricola che ha ritrovato lo slancio in un campionato di Promozione molto difficile. Ho visto emergere e supportato tanti personaggi illustri del calcio che hanno mosso i primi passi nel Reggello, come Baldini, Castagnini e Poggesi, atleti che successivamente hanno calcato palcoscenici importanti. Con gli ultimi infortuni, abbiamo attinto a diversi nostri Juniores: Bevicini (’04), Chiti (’05), Fabbrini e Montanari (’06) e l’attaccante Violi (’02), che sta sostituendo con gol importanti l’assenza di Focardi". L’obiettivo? "La salvezza prima possibile e costruire un futuro per crescere. Intanto prepariamoci ad affrontare domenica il forte Montagnano".

Giovanni Puleri