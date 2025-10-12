La rinascita del Fabbrico

Nei dieci anticipi di ieri tanti spunti interessanti, a partire dall’ossigeno puro ritrovato dal Fabbrico. La squadra di Maurizio Galantini, in Eccellenza, sale a 7 punti, uscendo momentaneamente dalla zona rossa, ritrovando il successo dopo tre sconfitte. È arrivato per 3-1 sul campo della Bobbiese: rete di Scappi all’8’, poi pari di Gambazza al 15’, e nel finale prima Martina (75’) e poi ancora Scappi (95’) firmano la preziosa vittoria.

In Promozione, nel girone A, solo al minuto 97 Zampino salva il Montecchio dalla prima sconfitta stagionale, con l’1-1 col Terme Monticelli (rigore di Tortora al 45’). Dopo sei vittorie nelle prime sei, un pari che non scalfisce l’avvio top della capolista, ora con 19 punti.

Nel girone B si rilancia alla grande il Castellarano salendo a 14 punti grazie alla vittoria per 2-0 contro La Pieve Nonantola. Mattatore di giornata Antonio Rizzuto, implacabile dal dischetto con una doppietta (29’ e 83’).

Poi la Prima categoria: nel girone B solo zero a zero tra Quattro Castella e Vicofertile: reggiani a 5 punti. Nel girone C, invece, momento di forma strepitoso per lo United Albinea che sbanca il campo della Campeginese con un 3-1. A segno Silipo due volte (20’ e su rigore all’82’) e Paterlini (95’), e in mezzo il gol locale di Libonati al 91’. Lo United sale a 7 punti, mentre i ragazzi di Campegine restano a 6.

Passiamo ai tre anticipi di Seconda categoria. Nel girone B termina senza reti l’incontro tra Cadeo e Levante, coi reggiani che ora hanno 2 punti e non hanno ancora vinto.

Nel girone D esulta l’Atletic Progetto Montagna nel derby sentito col Real Casina. Successo in rimonta per 2-1 proprio al 92’, col timbro determinante di Tessitori. Prima Ruggi (16’) aveva pareggiato il vantaggio illusorio dei biancorossi di Benvenuti (2’). Atletic a 10 punti, per una notte primo col BoMa Fellegara, e Real fermo a 6.

Nel girone F pari e spettacolo tra Rubiera Calcio e Roteglia. Termina 2-2: vantaggio Roteglia con Meringhi al 23’, poi rimonta di Fisic (doppietta, gol al 54’ e al 72’) per i locali, ma al 91’ Bernando fa il pari. Rubiera a quota 5 e Roteglia primo a 10.

Chiudiamo con la Terza. Nel girone A scoppiettante 7-3 del Levizzano (prima vittoria, va a 4 punti) sull’Under 21 del Real Casina (4 punti). Nel girone B la Gualtierese (4 punti) perde in casa 3-1 con la Polisportiva Roveretana: non basta Russo a fronte del tris di Romano, Minelli e Orso.