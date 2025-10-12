Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. La rinascita del Fabbrico

La rinascita del Fabbrico

Gli anticipi: Zampino al 97’ salva il Montecchio che pareggia con il Monticelli

di GIUSEPPE MAROTTA
12 ottobre 2025
Diego Paterlini in gol per United Albinea

Diego Paterlini in gol per United Albinea

XWhatsAppPrint

Nei dieci anticipi di ieri tanti spunti interessanti, a partire dall’ossigeno puro ritrovato dal Fabbrico. La squadra di Maurizio Galantini, in Eccellenza, sale a 7 punti, uscendo momentaneamente dalla zona rossa, ritrovando il successo dopo tre sconfitte. È arrivato per 3-1 sul campo della Bobbiese: rete di Scappi all’8’, poi pari di Gambazza al 15’, e nel finale prima Martina (75’) e poi ancora Scappi (95’) firmano la preziosa vittoria.

In Promozione, nel girone A, solo al minuto 97 Zampino salva il Montecchio dalla prima sconfitta stagionale, con l’1-1 col Terme Monticelli (rigore di Tortora al 45’). Dopo sei vittorie nelle prime sei, un pari che non scalfisce l’avvio top della capolista, ora con 19 punti.

Nel girone B si rilancia alla grande il Castellarano salendo a 14 punti grazie alla vittoria per 2-0 contro La Pieve Nonantola. Mattatore di giornata Antonio Rizzuto, implacabile dal dischetto con una doppietta (29’ e 83’).

Poi la Prima categoria: nel girone B solo zero a zero tra Quattro Castella e Vicofertile: reggiani a 5 punti. Nel girone C, invece, momento di forma strepitoso per lo United Albinea che sbanca il campo della Campeginese con un 3-1. A segno Silipo due volte (20’ e su rigore all’82’) e Paterlini (95’), e in mezzo il gol locale di Libonati al 91’. Lo United sale a 7 punti, mentre i ragazzi di Campegine restano a 6.

Passiamo ai tre anticipi di Seconda categoria. Nel girone B termina senza reti l’incontro tra Cadeo e Levante, coi reggiani che ora hanno 2 punti e non hanno ancora vinto.

Nel girone D esulta l’Atletic Progetto Montagna nel derby sentito col Real Casina. Successo in rimonta per 2-1 proprio al 92’, col timbro determinante di Tessitori. Prima Ruggi (16’) aveva pareggiato il vantaggio illusorio dei biancorossi di Benvenuti (2’). Atletic a 10 punti, per una notte primo col BoMa Fellegara, e Real fermo a 6.

Nel girone F pari e spettacolo tra Rubiera Calcio e Roteglia. Termina 2-2: vantaggio Roteglia con Meringhi al 23’, poi rimonta di Fisic (doppietta, gol al 54’ e al 72’) per i locali, ma al 91’ Bernando fa il pari. Rubiera a quota 5 e Roteglia primo a 10.

Chiudiamo con la Terza. Nel girone A scoppiettante 7-3 del Levizzano (prima vittoria, va a 4 punti) sull’Under 21 del Real Casina (4 punti). Nel girone B la Gualtierese (4 punti) perde in casa 3-1 con la Polisportiva Roveretana: non basta Russo a fronte del tris di Romano, Minelli e Orso.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su