La Rinascita fa i conti con gli acciacchi. Dell’Agnello: "Non sottovalutiamo Vigevano"

Tra acciacchi e necessità di classifica, Rbr torna al Flaminio per la prima di due sfide casalinghe consecutive. Domenica prossima arriverà Latina per il recupero, oggi invece fa capolino Vigevano, gruppo arrembante che sta risalendo nel girone verde e attualmente è dentro ai playoff da ottava. Rimini non è al meglio della condizione per i problemi accusati a inizio settimana da Johnson, Tomassini e Masciadri, coi primi due (schiena) che ci saranno al 100% e il capitano invece che lascia qualche dubbio. Per lui un problema all’anca, ma l’idea è che dovrebbe esserci. Cosa rimane della prova fantastica con Cantù? Lo spiega Sandro Dell’Agnello. "Siamo a sette vittorie nelle ultime nove partite e di buono c’è tanto, in particolar modo come i giocatori si buttino a capofitto per ogni richiesta tecnica che viene proposta. Non è scontato. Dalla sfida con Cantù bisogna cercare di prendere il buono. Abbiamo dimostrato, domenica scorsa e anche nell’ultimo periodo, che possiamo battere chiunque, ma da lì a diventare presuntuosi è un attimo, dunque occhio. Vigevano è storicamente una squadra che combatte, che lotta e non molla mai, quindi bisognerà fare estrema attenzione". È un gruppo, quello lombardo allenato da Pansa, che ha tanto dai suoi due americani ma che propone anche una serie di elementi italiani molto interessanti e pericolosi per gli avversari. "Gli americani danno tanto, è vero – rileva Dell’Agnello –. Smith è un esterno eclettico, Wideman un lungo a cui piace tirare da tre (entrambi sono sui quasi quattro tentativi a partita). Una squadra lunga e con una pattuglia di italiani che non molla un millimetro. Un gruppo coriaceo che si sta giocando i playoff nel verde".

I due ex innanzitutto, uno più recente (Peroni) e l’altro un po’ meno ma sempre molto pericoloso (Battistini). Poi Rossi, Bertetti, Leardini e Amici. Tanta sostanza e capacità, a turno, di ergersi protagonisti. All’ordine del giorno, in casa RivieraBanca, la difesa. "La nostra base difensiva rimane la stessa poi, per i diversi tipi di avversari, magari cambiamo qualcosa – sottolinea il coach biancorosso –. Occhio a Vigevano, ma noi vogliamo proseguire in questo buon momento". In vista della coreografia di oggi, intanto, il Barrio invita la tifoseria a portare la sciarpa e ad arrivare al palazzo in anticipo. La biglietteria apre alle 16, il Flaminio apre alle 16.30.

Loriano Zannoni