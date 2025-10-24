La Rinascita in cerca di continuità. Rimbalzi e difesa nodi da sciogliere

Alla ricerca della continuità, partendo da rimbalzi e difesa. Due vecchi capisaldi del basket che fu, ma che traslati nel presente segnano sotterraneamente le fortune di tutte le squadre. E la Dole, che viaggia a 6 punti dopo sei partite, non si trova esattamente ai primi posti in alcune categorie statistiche legate a corazza difensiva e dominio dei tabelloni.

Il concetto va chiarito. L’aumento nel numero dei possessi cercato dalla Rinascita, necessario per mettere in ritmo in attacco i quattro favolosi esterni, per forza di cose aumenta i punti anche degli avversari. Ecco allora che, assieme a una Dole da quinto attacco di tutta la A2 per media punti (82.7), ce n’è un’altra che viaggia a 80.5 subiti. 13ª, piuttosto lontana dai 66 che concede Brindisi e solo con altre sette squadre alle spalle. La ricerca dell’equilibrio tra l’attacco stellare che resta nelle corde e una difesa più efficace rimane uno dei nodi principali dell’annata di Rbr, molto prima rispetto a una brutta partita di qualche singolo.

Sotto i tabelloni il quadro è complicato. Dall’analisi al momento va tolto Camara, appena rientrato ma storicamente non un rimbalzista clamoroso (5.5 in 21.5’ l’anno scorso). I due lunghi da quintetto, Ogden e Simioni, portano in dote 11.4 rimbalzi in 56.7 minuti di media, vale a dire un rimbalzo ogni cinque minuti scarsi (4.97). L’americano ne raccoglie 4.7 in 28.5’, l’italiano 6.7 in 28.2’. Prendendo in considerazione tutte le coppie titolari, Ogden e Simioni sono al 13° posto nei rimbalzi per minuti giocati. I due, a causa dell’infortunio di Camara, sono anche la coppia che ha giocato di più dopo quella della Fortitudo, con Sorokas e Moretti entrambi sopra i 33’ a partita. Devono dare di più? Certo, ma anche tutto il resto della squadra deve dare una mano, come testimonia il 17° posto complessivo della Dole per rimbalzi di media (33.4, dietro solo Forlì, Cremona e Roseto).

Intanto è stata presentata la sinergia col Centro Saulle, che diventa ufficialmente Centro medico di Rbr. Oltre alla collaborazione con la prima squadra, sono previste convezioni con le società legate alla Rinascita. "Come RBR – ha detto l’amministratore delegato, Paolo Carasso –, abbiamo fortemente voluto avere una vera e propria casa dal punto di vista medico-sanitario. Questa collaborazione arriva dopo anni di lavoro e già questo testimonia l’importanza di una sinergia tra due realtà di questo livello. Abbiamo scelto questo percorso anche per la forte progettualità rivolta ai giovani".