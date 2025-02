La rincorsa Ravenna all’assalto del Riccione. Guai a perdere altro terreno dal Forlì

Vivrà anche alla giornata ed una situazione molto precaria dal punto di vista societario, ma l’United Riccione che oggi pomeriggio sarà di scena al Benelli (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Leorsini di Terni; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web in chiaro sul canale youtube del Ravenna Fc) è comunque un avversario da non sottovalutare. La formazione giallorossa, seconda della classe a quota 55, è di nuovo all’inseguimento del Forlì, che ha due punti in più, e deve assolutamente tornare alla vittoria dopo il pareggio a reti bianche di Piacenza. La trasferta di sette giorni fa al ‘Garilli’ ha lasciato anche un po’ di amaro in bocca, soprattutto per le tante occasioni da rete confezionate (e non concretizzate) e per il rigore negato dall’arbitro in zona Cesarini.

A dieci giornate dalla fine della regular season, comincia oggi la lunga rincorsa, che vedrà il Ravenna impegnato anche sul fronte della Coppa Italia, col ritorno della semifinale contro la Lavagnese, in programma mercoledì in Liguria (andata 2-0 per i giallorossi). Nell’allestimento dell’undici anti-United, mister Marchionni – 14 vittorie e 3 pareggi, oltre ad appena 6 reti incassate, è il bilancio della sua gestione – deve gestire qualche defezione, anche di rilievo, come quella del titolare Ilari, che si somma quelle di Amoabeng e Nappello, e ai baby Mereghetti e Drapelli.

La formazione dovrebbe ricalcare quella di domenica scorsa a Piacenza, anche se, un turno di riposo potrebbe essere concesso al difensore Venturini, alle prese con un problema alla caviglia. Nel caso, il sostituto designato è Agnelli. Non è poi da escludere una qualche variante in attacco, dove, da 4 giornate a questa parte, la coppia è quella formata da Manuzzi e Lo Bosco, in gol solo una volta, con Manuzzi, su rigore, a Sasso Marconi. Lungi dall’essere questo il motivo di un’eventuale modifica (anche perché il gioco di Marchionni prevede proprio gli inserimenti di ali e mezzali sugli spazi creati dalle punte), una sorta di turnover non è comunque remota.

L’United? Al netto delle vicende societarie che restano comunque di attualità, sul fronte agonistico, la vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Fiorenzuola ha evitato l’ingresso in zona retrocessione (sempre a 3 lunghezze). La zona salvezza è invece a -4. La cifra più evidente è tuttavia quella dei 41 gol incassati, che ne fa la peggior difesa del girone, oltre ai 21 gol all’attivo, per il 3° peggior attacco. L’1-1 dell’andata, sul sintetico di Cattolica, costò la panchina a Mauro Antonioli. La probabile formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Agnelli, Rrapaj; Lordkipanidze, Rossetti, Biagi; Lo Bosco, Manuzzi.