La ripresa. Adesso la speranza è recuperare . Magrini e Candido

La partita che attende la Robur, contro il Signa, è di quelle che possono decidere una stagione. Lo stadio Berni di Badesse, domenica, potrebbe – il condizionale è d’obbligo – essere il testimone della promozione della squadra di Magrini. Nervi saldi e concentrazione massima, ormai manca davvero pochissimo: alla ripresa degli allenamenti, sul campo di Uopini, lo staff medico bianconero valuterà le condizioni della squadra e in particolare degli infortunati. Se il lungodegente Cristiani non sarà della partita (dovrebbe rientrare dopo la sosta), c’è speranza che Masini, ieri in tribuna, possa tornare a disposizione di mister Magrini. La sua mancata convocazione è stata prevalentemente a scopo precauzionale, il problema con cui è alle prese non è di grave entità e, fortunatamente, per lui e per la Robur, non ha riguardato il polpaccio già in precedenza infortunato. Per la sfida Siena-Signa potrebbe essere abile e arruolabile dal primo minuto anche Candido, che nelle ultime partite è partito dalla panchina e ieri non ha collezionato neanche un minuto. Non ci saranno, domenica, bianconeri squalificati.