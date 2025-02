La ripresa. Bianchi, Lollo e Hagbe da valutare. Achy non è al top

Riprenderanno oggi gli allenamenti della Robur in vista della gara casalinga di domenica con l’Orvietana, reduce dal pareggio per 2-2 con il Ghiviborgo. Saranno da valutare le condizioni degli infortunati Bianchi, Lollo e Hagbe e anche quella di Achy non al top della condizione la scorsa settimana (ha preso una botta nella sfida con il Ghiviborgo). La presenza del difensore, per il prossimo match, sarà fondamentale: Morosi, già diffidato, si è infatti preso l’ammonizione che lo costringerà ai box per squalifica e, in caso di passaggio alla difesa a tre o anche in caso di conferma della difesa a quattro, Achy sarà la pedina imprescindibile dello scacchiere bianconero. Mister Magrini dovrà rinunciare, per squalifica, anche a Galligani che al Buon Riposo si è beccato un cartellino rosso: l’attaccante dovrà pagare il suo debito con la giustizia sportiva.