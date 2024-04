La ripresa. Cristiani e Leonardi hanno ripreso a lavorare in gruppo

Buone notizie dal campo di Uopini dove la Robur ha ripreso ieri mattina gli allenamenti dopo la vittoria sull’Audax Rufina e il giorno di riposo concesso alla squadra da mister Magrini: Cristiani e Leonardi hanno ripreso a lavorare con i compagni. Per il centrocampista si è accesa la luce in fondo al tunnel: Cristiani si è infortunato lo scorso gennaio e da allora è stato costretto a guardare i compagni dalla tribuna. Regolarmente in gruppo, ieri a Uopini, anche Candido e Ricciardo che hanno saltato l’ultima partita per acciacchi fisici. Tutti e quattro, quindi, dovrebbero essere a disposizione per la trasferta di domenica sul campo della Castiglionese. Rientro graduale in squadra, invece, per Carlo Ravanelli: il giovane attaccante dovrebbe tornare a disposizione per la partita interna con il Mazzola. La sessione di lavoro di ieri ha visto i giocatori dividersi in due gruppi: i calciatori impegnati domenica l Berni si sono focalizzati su una serie di esercizi volti al recupero delle energie, mentre il resto del gruppo si è dedicato ad un lavoro focalizzato al potenziamento aerobico. Non ci saranno per Castiglionese-Siena bianconeri squalificati.