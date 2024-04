La ripresa. Domani al lavoro. Sotto osservazione gli infortunati

Oggi come di consueto il Siena non si allenerà. La ripresa degli allenamenti è infatti fissata per domani mattina a Uopini come da programma consolidato da ormai tutta la stagione. Lo staff tecnico di concerto con quello medico dovrà valutare le condizioni dei giocatori assenti ieri per capire se qualcuno potrà recuperare in vista della trasferta di domenica a Castiglion Fiorentino. Il giovane attaccante Ravanelli sicuramente non ci sarà (potrebbe tornare in casa, domenica 21 aprile, contro il Mazzola) mentre qualche speranza in più c’è per la mezzala Cristiani, anche lui out da ormai diverso tempo. Destano minori preoccupazioni le condizioni di Ricciardo e Candido, ieri assenti per problemi di lievi entità, e quelle di Leonardi. Il terzino romano classe 1999 contro l’Audax Rufina era comunque in panchina seppur reduce un periodo ai box. Non è subentrato ma contro la Castiglionese potrebbe tornare in campo. L’unico ammonito di ieri, il terzino Morosi, non è entrato in diffida. Si tratta della terza ammonizione del secondo giro, per essere squalificato servono quindi altri due cartellini gialli.