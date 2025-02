La ripresa. Domenica il derby contro il Poggibonsi. Mister Magrini senza Cavallari e Ricchi

Riprenderanno oggi gli allenamenti della Robur, in vista della partita di domenica con il Poggibonsi (al Franchi, fischio di inizio alle 14,30). Una sfida non certo semplice, per la squadra di Magrini che già ha potuto testare le complessità del derby nel girone di andata. A complicare i piani, ancora, come sempre, le assenze: con l’ammonizione rimediata domenica al Picchi di Livorno, Cavallari (foto), già nell’elenco dei diffidati, sarà costretto a fermarsi per squalifica. Un’assenza pesante che andrà ad aggiungersi a quella di Niccolò Ricchi: il jolly bianconero ha terminato anticipatamente la stagione per un infortunio al tendine subìto durante la partita casalinga con l’Orvietana per il quale dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Di Paola, senza Cavallari e Ricchi, sarà così l’unico difensore mancino a disposizione di mister Magrini.

Al centro della difesa, a fianco di Achy, agirà Biancon, con nessun centrale in panchina. La bona notizia è invece il rientro di Galligani che ha finito di pagare il suo debito con la giustizia sportiva (due giornate). Oggi alla ripresa degli allenamenti, nella speranza che il match dell’Ardenza non abbia lasciato strascichi, saranno da valutare le condizioni di Lollo: fuori ormai da diverse settimane, il centrocampista potrebbe riprendere a lavorare con i compagni.