La ripresa. Mastalli colpito dall’influenza. Ma sarà in campo

Dopo il pareggio con il Seravezza Pozzi, la Robur ha ripreso ieri al Bertoni gli allenamenti in vista della partita di domenica con l’Orvietana. E lo ha fatto senza Mastalli. Il centrocampista è stato infatti colpito da un attacco influenzale. Una vera e propria congiura, considerando che da inizio anno ogni settimana qualche bianconero si è dovuto fermare a causa della febbre. Non dovrebbero comunque esserci problemi sulla presenza in campo di Mastalli domenica al Franchi: con l’assenza di Lollo e Bianchi (che proseguono nel proprio percorso di recupero dai rispettivi infortuni) il numero 24 ha il compito di portare un po’ di esperienza in mediana. Buone notizie da Hagbe: è ormai prossimo al rientro in gruppo. La sessione di lavoro di ieri è iniziata con una prima parte fisica divisa per reparto; i bianconeri hanno poi sostenuto una serie di esercizi di possesso palla tecnico-tattici. La giornata si è conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.