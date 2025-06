La rivoluzione in casa Robur prosegue. Masini, Candido e Morosi ai saluti

La rivoluzione è iniziata: il Siena ha deciso di tagliare con il passato, con l’obiettivo, annunciato, di ringiovanire l’organico, rispetto alla scorsa stagione. Dopo la separazione, ufficiale, dal capitano Tommaso Bianchi, nella giornata di ieri, la società bianconera ha salutato, formalmente, altri tre giocatori che hanno indossato la maglia della Robur nelle ultime due stagioni, protagonisti quindi del campionato di Eccellenza, stravinto, e dell’annata appena conclusasi, nell’amarezza e tra tanti rimpianti: Bernardo Masini, Roberto Candido e Andea Morosi.

"Da parte di tutto il club – il messaggio del Siena Fc –, i più sentiti ringraziamenti a Bernardo, Roberto e Andrea per la professionalità dimostrata". Per il senese Bernardo Masini poter giocare nella Robur è stato il coronamento di un sogno dopo tanti campionati vissuti lontano dalla sua città e qualche possibilità di indossare bianconero poi sfumata. Un sogno che si è infranto troppo presto, per il centrocampista, che aveva manifestato, mai ce ne fosse stato bisogno, la disponibilità di proseguire l’avventura con la squadra della sua Siena.

Roberto Candido è stato, probabilmente, il giocatore tecnicamente più quotato della Robur negli ultimi due anni. Ma non è bastato: il trequartista, forse, ha pagato anche il non essere troppo strutturato (ne ha parlato spesso mister Magrini) e una stagione condizionata dalla polmonite che non gli ha permesso di esprimersi al massimo delle possibilità.

A scandire l’addio del terzino destro Andrea Morosi, il giocatore con maggior minutaggio dell’ultima annata, è stato probabilmente il passaggio dallo stato di under allo stato di over: è un 2004 e nel prossimo campionato dovranno giocare obbligatoriamente un 2005, un 2006 e un 2007. Per il ‘gioco delle quote’ potrebbe salutare Siena anche il portiere Andrea Giusti, con Bellazzini che potrebbe affidarsi a un estremo difensore under come ha fatto lo scorso anno al Ghiviborgo. Affatto scontata anche la permanenza, nel pacchetto arretrato, di Achy.

Praticamente certa la separazione da Galligani, già fuori dal progetto al termine della scorsa annata (non è neanche stato convocato per il derby di Grosseto). L’attaccante è stato accostato al Viareggio, da vedere se il trasferimento maturerà (i bianconeri, dopo il mancato accordo con il Ghiviborgo, rimarranno in Eccellenza).