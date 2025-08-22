La Robur a caccia degli ultimi ‘colpi’. Guerri cerca una punta e un difensore

Ancora due pedine e poi la rosa della Robur sarà completa. Prosegue la missione del direttore sportivo Simone Guerri (nella foto) per regalare a mister Bellazzini i giocatori che mancano all’appello e completare così la squadra in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Serve prima di tutto un altro attaccante che prenda il posto di Boccardi. Un calciatore con caratteristiche da seconda punta o trequartista e che magari porti in dote qualche gol e che abbia esperienza a questo livello. Guerri ha sondato nei giorni scorsi un paio di nomi dalla categoria superiore. La prossima settimana potrebbero esserci aggiornamenti in questo senso e magari giungere alla fumata bianca.

Più facile forse trovare un difensore, possibilmente under (magari del 2006), che possa andare a completare il reparto composto al momento dal sempre presente Conti, dal neo capitano Somma, dal confermato Cavallari, dal mancino Zanoni e all’occorrenza dl jolly svedese Lapadatovic (2007), spesso adattato sul centrodestra difensivo in questa lunga preseason. Manca quindi almeno un elemento per arrivare a sei giocatori per tre maglie e comporre il reparto con calciatori intercambiabili nella dinamica difesa a tre bianconera. L’urgenza vera e propria è però come detto davanti. Giannetti (che resterà, spalmando il residuo anno di contratto) e Menghi sono i due centravanti. Poi ci sono Noccioli, Lucas, ventenne francese arrivato dai salentini del Nardò, e Nardi che al momento si giocano ogni volta le due maglie da trequartisti alle spalle della prima punta. Considerando che Loconte, Vari, Ciofi e Tosini per Bellazzini sono esterni a tutta fascia e ogni volta si giocheranno le due maglie da titolari. In uscita invece resta il solo Mastalli, fuori dal progetto tecnico fin da subito. Trovano infine squadra due fugaci ex bianconeri. Tofol Montiel, trequartista spagnolo scuola Fiorentina, visto a Siena nella prima parte del 21/22 ha traslocato al Lahti, in serie B finlandese dopo aver svolto la parte iniziale della preparazione col San Donato Tavarnelle. Alberto Picchi, che militò nella Robur l’anno dopo, è tornato alla Lucchese (Eccellenza, girone A) dopo essere stato allenato da Lelli a Montevarchi lo scorso campionato. Guido De Leo