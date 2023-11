La Robur a caccia del settimo sigillo. Cristiani bloccato da un infortunio

A guardare la classifica c’è da stropicciarsi gli occhi. Alle soglie della quattordicesima giornata la Robur è prima con un margine di vantaggio di 8 punti sulla Castiglionese (lo scontro diretto andrà in scena tra due domeniche, il 3 dicembre), di 9 punti sullo Scandicci e di 10 sulla Nuova Foiano, che devono, entrambe, ancora osservare il turno di riposo. Nell’ultima settimana, con la gara giocata di mercoledì, che ha messo a dura prova tante squadre, Bianchi e compagni hanno centrato tre vittorie, che sono andate ad aggiungersi alle tre inanellate nelle precedenti giornate: numeri difficili da sottoscrivere quando la stagione è partita con la Robur che nel ritiro di Chianciano Terme stava appena assemblando i primi pezzi. Ma se è vero che il Siena ha nelle mani il proprio destino, di partite da giocare ce ne sono ancora tante: domenica il calendario offre alla squadra di Magrini la sfida esterna con l’Audax Rufina. Il mister avrà a disposizione, salvo sorprese dell’ultima ora, tutti i bianconeri a eccezione del lungodegente Ravanelli e di Cristiani (nella foto): il centrocampista è uscito dal campo per infortunio domenica scorsa durante la partita con la Baldaccio Bruni e sarà costretto a fermarsi: gli accertamenti clinici cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale. Esito che il tecnico bianconero aveva già ipotizzato domenica al termine della partita. "Spero non sia niente di che, ma la mia paura è che caricando, visto il turno infrasettimanale, senza una preparazione estiva alle spalle, possa aver subìto una lesione". Da vedere allora quali saranno le scelte del mister nella costruzione dell’undici anti-Rufina, considerata l’assenza di Cristiani che comunque già altre volte era partito dalla panchina. Una soluzione potrebbe essere lo spostamento di Masini a centrocampo, con Candido pronto a vestire la maglia titolare sulla trequarti. Un’altra l’utilizzo di Pagani: il classe 2003 già è stato impiegato dal mister come mezzala e ha sempre risposto presente, trovando anche la prima rete. Essendo quota potrebbe ‘liberare’ in difesa il posto a un over. La preparazione della Robur, in vista di domenica, proseguirà questo pomeriggio con un allenamento congiunto con una squadra grossetana.