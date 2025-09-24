La Robur all’assalto dello Scandicci. Bellazzini: "Dobbiamo stare attenti"

Pochi giorni per preparare la partita, ma tanta voglia di dare continuità alle ultime due vittorie. A presentare la sfida che attende la Robur, sul campo dello Scandicci, l’allenatore bianconero, Tommaso Bellazzini (nella foto).

Mister, che partita si aspetta?

"Lo Scandicci è una squadra complicata da affrontare, che arriva da una vittoria di campionato e che ha cambiato poco rispetto alla passata stagione. Domenica scorsa è riuscita a mettere in difficoltà l’ambizioso Prato, dovremo stare attenti".

Un suo primo bilancio? "Sono molto contento di quello che ho visto, a livello di punti abbiamo raccolto anche meno di quanto ha fatto vedere il campo: certo, il riferimento è alla gara con il Tau Altpascio, condizionata da due rigori sbagliati e un’autorete… Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa, pur consapevoli che c’è da lavorare".

La difesa sta facendo molto bene.

"A parte l’autogol sfortunato, abbiamo concesso giusto un tiro al Tau e uno al Poggibonsi, con Michelan che ha compiuto due ottimi interventi. Poi le occasioni degli avversari sono state davvero ridotte. Sono soddisfatto perché questo è un aspetto decisivo per fare un certo tipo di campionato".

Il neo, semmai, sono le tante occasioni sprecate.

"Assolutamente sì: in queste prime tre partite è stata una costante. Abbiamo avuto tantissime occasioni che non abbiamo trasformato. Ma il dato è pur sempre confortante, evidenza un’ottima produzione offensiva, cosa in cui tutte le squadre possono fare fatica. Nel lungo periodo sono sicuro che riusciremo a concretizzare, ma è chiaro che non possiamo permetterci più di sprecare, perché non indirizzare le partite può complicarle. A maggior ragione per il modo in cui giochiamo".

Guardando lo scorso campionato, il suo Ghiviborgo ha fatto, pur subendone, valanghe di gol.

"In questo, per adesso, creiamo tanto, ma subiamo pochissimo. Da un punto di vista statistico è fondamentale il rapporto tra azioni create e concesse. Dobbiamo lavorare perché tale statistica rimanga nel tempo: così fosse, non avremo problemi".

L’assenza, almeno momentanea, di un centravanti, influisce?

"Credo sia presto per poter spiegare perché non finalizziamo molto. I gol si possono sbagliare per questioni emotive, per confidenza con la palla. Può essere semplicemente una questione temporanea. Anche la scorsa stagione, nelle prime partite, non abbiamo trasformato particolarmente. E’ anche vero che ci sono giocatori, in generale nel calcio, che tendono a capitalizzare di più, altri meno".

