La Robur all’assalto dell’Orvietana. Bellazzini: "Recuperiamo i punti persi"

Di buono c’è che il calcio offre sempre un’opportunità di rivincita. A maggior ragione a cammino appena iniziato. E la Robur, dopo l’inciampo del Franchi con il Tau, questo pomeriggio, a Orvieto, ha la possibilità di "riprendersi i punti lasciati sul campo": il tecnico bianconero, Tomaso Bellazzini, spiega che è proprio dal ko di una settimana fa che i suoi ragazzi devono ripartire. "La squadra sta bene, sia fisicamente che mentalmente – afferma il mister (nella foto) –: abbiamo analizzato attentamente la sconfitta e abbiamo visto che ci sono state tante cose positive. Abbiamo disputato una buona partita, una di quelle che se le giochi dieci volte, nove le vinci. E’ semmai il risultato che rischia di condizionare i giudizi. E’ vero che dobbiamo ancora migliorare sotto tanti aspetti, ma complessivamente sono soddisfatto della risposta dei ragazzi". La Robur vista in Coppa Italia contro il Poggibonsi e all’esordio in campionato contro il Tau, non è comunque, ancora, la squadra che ha in testa Bellazzini. "Da una parte siamo a buon punto, in generale abbiamo disputato due buone gare – le sue parole –. Dall’altra ancora pecchiamo in precisione in determinati momenti e dovremmo essere più solidi nelle varie fasi. Ma siamo una squadra nuova, che ha bisogno di tempo. Siamo al centro di un processo in continua evoluzione che andrà avanti fino all’ultima partita". Intanto il presente si chiama Orvietana. "Ci aspetta una sfida difficile – commenta l’allenatore del Siena –, contro una finalista dei play off della passata stagione. L’organico ha mantenuto la medesima ossatura e l’allenatore è lo stesso. Giocheremo in un campo da sempre ostico, dovremo affrontare grandi insidie". Privi, ancora, di Menghi, assenza pesante in attacco, reparto dove la coperta è già corta. "E’ difficile stabilire con certezza i reali tempi di recupero – dichiara Bellazzini –, ma credo che tra due settimane al massimo tornerà a disposizione".

Il bianconero salterà quindi, di sicuro, non solo Orvietana-Siena, ma anche il derby con il Poggibonsi e il turno infrasettimanale con lo Scandicci: la Robur si appresta a vivere un periodo intenso. "Lo sarà per tutti – sottolinea il mister –: io non sono preoccupato, perché ho a disposizione una rosa competitiva, in cui tutti possono giocare. Gli ultimi arrivati Bellavigna e Lipari? Stanno facendo passi avanti, come è normale che sia. Si stanno integrando bene, grazie a loro stessi e al gruppo che li ha aiutati fin da subito. Sì, Lipari potrebbe avere maggiore minutaggio rispetto a domenica scorsa".

Angela Gorellini