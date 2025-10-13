La Robur capolista vince e convince. Uno-due micidiale! Cannara battuto

SIENA

2

CANNARA

0

SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Vlahovic, Rossi (26’ st Barbera); Ciofi, Noccioli, Lipari (23’ st Lucas), Vari (26’st Lonconte); Menghi (4’ st Giannetti, 39’ st Masini).

Panchina: Di Vincenzo, Rogani, Calamai, Bellavigna. Allenatore Bellazzini.

CANNARA (4-3-3): Vassallo; Myrtollari, Bertaina En., Baraboglia; Cardoini (16’ st Raviele), Roselli, Montero (20’ st Maselli), Schvindt, Mancini; Gnazale (16’ st Lomangino), Bertaina El. (32’ st Porzi).

Panchina: Taiti, Camilletti, Cardoni, Ferrario. Allenatore Armillei.

Arbitro Palmieri di Avellino (Santoriello – Pisani).

Reti: 43’pt Vari, 9’st Lipari.

Note – Recuperi: 1’ e 4’. Ammoniti: Myrtollari, Somma, Masini.

SIENA – Con un gol per tempo il Siena liquida la pratica Cannara conquistando il terzo successo consecutivo. Non è stata però una passeggiata quella contro i perugini, ben messi in campo e protagonisti di un ottimo primo tempo. Poi col passare dei minuti sono venute fuori le qualità di una Robur, sempre più a suo agio negli schemi di Bellazini.

Prima occasione del match al 10’: Bertaina impegna Michielan con un diagonale velenoso messo in corner dal giovane estremo difensore. Al 12’ due occasioni per gli umbri nel giro di 30’’: prima Schvindt tutto solo (dopo un errore in uscita di Ciofi) è stoppato da una super uscita di Michielan, poi Bertaina di destro spara alto da buona posizione. La risposta (16’) è nella girata di Noccioli (cross di Ciofi), a lato di un soffio.

Alla mezzora Menghi di testa anticipa tutti (punizione di Vari) mentre due minuti dopo lo stesso numero 32 con una bella rovesciata serve Lipari che non arriva per un soffio. Nel finale di tempo le occasioni si diradano fino al 43’ quando Menghi è bravo a servire l’accorrente Vari. Il destro dell’esterno è centrale ma Vassallo non è perfetto nell’intervento e arriva il vantaggio dei bianconeri (ieri in giallo).

Nel secondo tempo partono meglio gli ospiti: prima Bertaina mette in difficoltà Michielan dopo pochi minuti. È fortunato il portiere di casa visto che la deviazione dell’attaccante sul suo rinvio è out di poco. Ma anche stavolta il gol lo segna la squadra di Bellazzini. Giannetti, appena entrato al posto di Menghi, è bravissimo a proteggere il pallone. La palla arriva a Ciofi che è rapido a servire Lipari che brucia Vassallo per il 2-0.

Al 13’ Noccioli si divora il tris vanificando un assist di Lipari dopo un contropiede perfetto. L’attaccante tutto solo davanti a Vassallo rientra sul sinistro permettendo al portiere umbro di deviare in corner. Loconte (28’) appena entrato si rende pericoloso rientrando sul destro dopo una bella azione personale: sfera deviata. Dall’angolo la palla arriva a Noccioli. Girata volante fuori di un soffio. Anche Ciofi, un po’ egoista, impegna il portiere con una difficile parata a terra. Siena in controllo ed ad un passo dal tris anche nel recupero, ancora con Noccioli. Finisce comunque con una netta vittoria biancoera e una bella dose di entusiasmo.

Guido De Leo