La Robur ci crede, vince e convince. Ora testa alla trasferta di Ghivizzano

Sì, vincere al 90’ è proprio bello. Vincere al 90’ significa crederci, fino all’ultimo, fino a che l’arbitro non fischia la fine. E il Siena, a Sansepolcro, ci ha creduto, con una serenità stupefacente, senza snaturarsi, asfissiando gli avversari, attingendo a piene mani dalle proprie certezze. Marchio di fabbrica di mister Bellazzini, leitmotiv delle prime otto giornate di campionato. Otto giornate in cui la Robur è riuscita a conquistare il primo posto, e tenerselo anche, facendo sentire il morso al Grosseto. Che spiccherà pure il volo, prima o poi, ma che al momento deve condividere l’appartamento con un inquilino scomodo.

Una squadra che di gol non ne segna poi tanti tanti, ma tutti decisivi, perché non ne prende: la porta bianconera è stata violata due sole volte dall’inizio, da una clamorosa autorete e da una palla partita dal corner. Ha tremato sì, qualche volta, balìa delle ripartenze altrui, rischio calcolato del sistema di gioco del mister e di qualche caramella soltanto da scartare. Ma, anche grazie alla piacevole sorpresa Michielan, giovanissimo (2007) ma sempre sull’attenti, anche nei lunghi periodi di inattività durante i 90 minuti più recupero (determinante l’intervento di domenica su Bocci), quella bianconera continua a essere la miglior difesa del raggruppamento. Qualche patema d’animo in meno, magari, ci sarebbe se di tutte le occasioni create qualcuna in più finisse oltre la linea. I bianconeri stanno usando il nebulizzatore, mister Bellazzini dalla carota è passato al bastone. "Dobbiamo riuscire a capitalizzare con più frequenza, non sempre ci può andar bene", ha detto. Per adesso, comunque, gli 11 gol fatti e i 2 subiti, regalano al Siena la vetta: numeri che, se non devono illudere, possono far ben sperare. Almeno di "far meglio dell’anno scorso", se, come ha dichiarato Bellazzini questo è l’obiettivo della proprietà... Intanto la trasferta di Ghivizzano è già alle porte: gli allenamenti riprenderanno oggi pomeriggio. Saranno da valutare le condizioni degli infortunati, Tosini, Nardi, Cavallari e Giannetti e anche Menghi che ha preso una botta durante Sansepolcro-Siena. La tabella di marcia ha subìto una variazione: le sedute di giovedì e venerdì si svolgeranno di pomeriggio e non al mattino. Invariato il programma di domani, con Somma e compagni impegnati in una doppia seduta e la rifinitura di sabato, fissata al mattino.