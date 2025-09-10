La Robur deve correggere gli errori. Contro l’Orvietana non ci sarà Menghi

La prima è andata. Non come il Siena avrebbe voluto. Con il Tau Altopascio è arrivata una beffarda sconfitta, condizionata da una serie di episodi sfortunati e qualche errore di troppo che la Robur si è già detta pronta a correggere. Alla fine il campionato è appena iniziato, il cammino è ancora lungo e da scrivere. Quello di esordio, poi, è un confronto che presenta sempre tante incognite e non è poi tanto un caso che anche la corazzata Grosseto, prima candidata alla vittoria del campionato e il Prato, altra squadra inquadrata tra le big ai nastri di partenza, al pronti via abbiano steccato.

E a proposito di cammino, quello della squadra di Bellazzini, domenica prossima farà tappa sul campo dell’Orvietana. Sono stati proprio i ragazzi di Rizzolo a negare la prima gioia ai Lanieri: in campo, gli umbri, si presenteranno quindi carichi di entusiasmo, motivati a farsi belli al cospetto anche di una squadra che per blasone non ha niente da invidiare a nessun’altra della categoria. Somma e compagni, da ieri, hanno messo in archivio la sconfitta dell’esordio e, dopo il giorno di riposo concesso dal mister, si sono proiettati sul nuovo impegno: all’Acquacalda è ripresa ieri pomeriggio la preparazione.

La situazione, dal punto di vista dell’infermeria, è sempre la stessa: per la gara di Orvieto mister Bellazzini (che, squalificato, sarà di nuovo sostituito in panchina dal suo braccio destro, Nico Lelli) dovrà fare a meno di Menghi (foto), alle prese con il problema al polpaccio rimediato durante il riscaldamento dell’ultima amichevole. L’attaccante dovrà rimanere ai box per ancora qualche settimana, pertanto in attacco, anche domenica, dovrebbe essere Noccioli a vestire i panni, non suoi, del centravanti, con Lucas e Nardi; più difficile ipotizzare una partenza da titolare per Giannetti – che ha comunque superato l’infortunio alla spalla – e Lipari, l’ultimo arrivato alla corte di Tommaso Bellazzini ("Mirco deve ancora entrare nel sistema, l’inserimento nel nostro modo di giocare ha i suoi tempi, naturali" le parole di Lelli nel post Siena-Tau Altopascio).

La preparazione della Robur, sempre al Bertoni dell’Acquacalda, in vista di Orvietana-Siena, proseguirà oggi con una doppia sessione di lavoro; la tabella di marcia prevede per domani un allenamento mattutino, così come venerdì e sabato quando si svolgerà la seduta di rifinitura.