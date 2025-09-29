La Robur doma il Terranuova Traiana. Somma e Nardi ci mettono la firma

SIENA

2

TERRANUOVA T.

0

SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Cavallari (1’st Zanoni); Rossi (45’ st Loconte), Vlahovic; Ciofi, Lipari (14’ st Giannetti), Nardi (42’ st Lucas), Vari (44’ st Masini); Noccioli.

Panchina: Di Vincenzo, Bellavigna, Barbera, Menghi. Allenatore Bellazzini.

TERRANUOVA T. (5-4-1): Pagnini; Bargellini (18’ st Verdini, 50’st Castaldo), Benucci, Degl’Innocenti, Senzamici, Tassi; Saltalamacchia, Sesti (35’ st Cardo); Marini, Saltalamacchia, Sesti, Zhupa (30’ st Ngom); Bruni.

Panchina: Rosadi, Cioce, Innocenti, Sborgi. Allenatore Becattini.

Arbitro Carluccio de L’Aquila (Marchei-Silvestri).

Reti: 34’ st Somma, 39’ st Nardi.

Note – Ammoniti: Ciofi, Degl’Innocenti, Cavallari, Bruni, Marini, Saltalamacchia. Espulsi: 14’pt Degl’Innocenti, 5’st Bruni. Recupero: 3’ e 5’.

SIENA – Torna al successo la Robur che batte un Terranuova Traiana che, in 9, si è difeso con ordine facendo faticare i ragazzi di Bellazzini, bravi però a restare sul pezzo senza innervosirsi. La prima occasione del match arriva al 2’ è del Terranuova. Marini cerca Zhupa, palla coi giri giusti ma il 10 non arriva per un soffio graziando i padroni di casa. La partita è vibrante: al 15’ Degl’Innocenti, già ammonito, si prende il rosso diretto per aver atterrato Noccioli lanciato a rete. Il Terranuova Traiana resta in 10 ma la punizione di Vari non ha esito. I padroni di casa con l’uomo in più cercano di sfruttare gli spazi: al 25’ una combinazione in spazi stretti porta Noccioli in area, spinto da Saltalamacchia. Per l’arbitro è rigore tra le proteste degli ospiti. Nardi però fallisce il secondo rigore del suo campionato con Pagnini che respinge. Si resta 0-0. Al 33’ Lipari cerca il destro a giro, palla alta. Il nervosismo è alto e il gioco spezzettato. Il Terranuova si difende bene ma logicamente davanti non si fa più vedere. Conti nel recupero impegna Pagnini con una parata a terra. Il secondo tempo inizia con lo stesso canovaccio. Ospiti compatti col 5-3-1 e Siena a testa bassa col suo consueto gioco. Bruni (5’) commette un fallo sul mediano di casa Vlahovic: secondo giallo per il centravanti e biancorossi addirittura in 9. Al 14’ Giannetti si divora il vantaggio di testa vanificando un cross di Ciofi. Poi, nei minuti seguenti molto gioco ma pochissime le occasioni in cui Pagnini è chiamato in causa. La Robur la sblocca a dieci dal 90’: azione confusa, iniziata da Noccioli, proseguita da Giannetti e finalizzata da capitan Somma che da pochi passi insacca l’1-0. Gli animi sono incandescenti e si accende una rissa col vice di Bellazzini Lelli e Sesti, appena sostituito, espulsi. Il 2-0 arriva poco dopo con Nardi che al volo mette sotto la traversa direttamente da angolo di Vari, bravo a pescarlo di prima. E’ il gol della staffa.

Guido De Leo