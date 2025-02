La Robur è concentrata sul Livorno. Un derby da affrontare senza paura

La Robur sosterrà questa mattina l’ultimo allenamento, metterà a punto gli ultimi accorgimenti prima del fischio di inizio del derby con il Livorno. Una gara complicata, contro la prima della classe, un derby atteso e sentito che Magrini e i suoi ragazzi dovranno affrontare senza i propri tifosi, dopo la decisione di vietare la trasferta ai residenti nella provincia di Siena. E che dovranno affrontare anche senza Ricchi, Galligani e Lollo. Se quest’ultimo, infortunato da diverse settimane, negli scorsi giorni ha proseguito con il proprio programma di recupero, l’attaccante sarà costretto a saltare la trasferta all’Ardenza causa squalifica. Ricchi, invece, si è fatto male sul finire dalla partita del Franchi con l’Orvietana. Il jolly bianconero, sottoposto a doppi accertamenti clinici, salterà sicuramente i prossimi due incontri (dopo la sfida con il Livorno, Bianchi e compagni sono attesi, domenica 23, dal derby casalingo con il Poggibonsi), ma non è escluso che sia costretto a rimanere fuori per molto più tempo (si parla anche di qualche mese, oggi dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti). Sarebbe, nel caso, di una brutta notizia per la Robur e per mister Magrini che nell’arco della stagione ha utilizzato il bianconero come terzino sinistro, il suo ruolo naturale, ma anche come mezzala e molto spesso a gara in corso per spaccare la partita. Ricchi, tra l’altro, è stato l’autore dell’1-1 senese nella sfida di andata con il Livorno, pareggio poi vanificato dal rigore trasformato da Dionisi. Chi invece sarà della partita, Morosi: il terzino destro (2004) ha scontato la squalifica e tronerà al suo posto, con Di Paola (2005) sulla corsia mancina e la coppia centrale, davanti alla porta difesa da Giusti, formata da Achy e Cavallari, anche se non è escluso l’impiego di Biancon. In mediana certa la presenza di Suplja (2006) con il possibile ritorno di Mastalli in regia. Da vedere chi sarà l’altra mezzala: farebbe comodo l’esperienza di Bianchi, anche se il capitano è appena rientrato da un lungo stop. Potrebbe essere Masini, candidato però anche al ruolo di trequartista (per una staffetta con Candido). Le alternative i giovani Farneti e Pescicani. Per il tandem offensivo si giocano il posto Boccardi, Giannetti e Semprini.